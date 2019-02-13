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Болельщики БАТЭ перед матчем с «Арсеналом»: они должны оправдать наше доверие

13 февраля 2019 17:25
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Новости Беларуси. 14 февраля борисовский БАТЭ на своем поле примет одного из грандов английского футбола – лондонский «Арсенал». В том, что белорусы забьют, болельщики БАТЭ не сомневаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщики БАТЭ перед матчем с «Арсеналом»: они должны оправдать наше доверие-1

Василий, болельщик БАТЭ:
Должны забить пару штук. 2:1 – БАТЭ, конечно!

Болельщики БАТЭ перед матчем с «Арсеналом»: они должны оправдать наше доверие-4

Игорь, болельщик БАТЭ:
Желаю команде БАТЭ победы. Ну, минимум ничьи. Мы должны посмотреть новую команду, изменения большие. Они должны оправдать наше доверие, что мы без конца ходим. То есть настрой болельщиков покамест положительный, а дальше видно будет.

Больше о подготовке к матчу здесь.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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