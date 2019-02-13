Болельщики БАТЭ перед матчем с «Арсеналом»: они должны оправдать наше доверие

Новости Беларуси. 14 февраля борисовский БАТЭ на своем поле примет одного из грандов английского футбола – лондонский «Арсенал». В том, что белорусы забьют, болельщики БАТЭ не сомневаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 14 февраля борисовский БАТЭ на своем поле примет одного из грандов английского футбола – лондонский «Арсенал». В том, что белорусы забьют, болельщики БАТЭ не сомневаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Василий, болельщик БАТЭ:
Должны забить пару штук. 2:1 – БАТЭ, конечно!
Игорь, болельщик БАТЭ:
Желаю команде БАТЭ победы. Ну, минимум ничьи. Мы должны посмотреть новую команду, изменения большие. Они должны оправдать наше доверие, что мы без конца ходим. То есть настрой болельщиков покамест положительный, а дальше видно будет.
Больше о подготовке к матчу здесь.