«Футбол везде одинаковый». Алексей Бага о спорте в Беларуси через призму своей жизни. Анонс интервью

На родину через страны СНГ.

Новости Беларуси. Алексей Бага – главный тренер футбольного чемпиона Беларуси – солигорского «Шахтера» – гость площадки «Спорттаймер». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Бага, главный тренер футбольного клуба «Шахтер»:

Почерпнул прекрасный опыт – как готовиться к играм, когда добираешься, допустим, 10 часов.

От безработного до чемпиона с грифом «досрочный».

Алексей Бага:

Я был на тот момент без работы, поэтому с радостью откликнулся.

Алексей Бага чисто о футболе через призму жизни.