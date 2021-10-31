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«Футбол везде одинаковый». Алексей Бага о спорте в Беларуси через призму своей жизни. Анонс интервью

31 октября 2021 12:03
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Новости Беларуси. Алексей Бага – главный тренер футбольного чемпиона Беларуси – солигорского «Шахтера» – гость площадки «Спорттаймер». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксклюзивное интервью программы «Неделя».

На родину через страны СНГ.

«Футбол везде одинаковый». Алексей Бага о спорте в Беларуси через призму своей жизни. Анонс интервью-1

Алексей Бага, главный тренер футбольного клуба «Шахтер»:
Почерпнул прекрасный опыт – как готовиться к играм, когда добираешься, допустим, 10 часов.

От безработного до чемпиона с грифом «досрочный».

Алексей Бага:
Я был на тот момент без работы, поэтому с радостью откликнулся.

Алексей Бага чисто о футболе через призму жизни.

«Футбол везде одинаковый». Алексей Бага о спорте в Беларуси через призму своей жизни. Анонс интервью-4

Алексей Бага:
Футбол везде одинаковый.

Юлия Силипицкая, СТВ:
То есть кто поведет к Лиге чемпионов «Шахтер» – это интрига.

Смотрите эксклюзивное интервью рубрики «Спорттаймер» в программе «Неделя» на телеканале СТВ 31 октября в 19:30.

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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