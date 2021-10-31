«Футбол везде одинаковый». Алексей Бага о спорте в Беларуси через призму своей жизни. Анонс интервью

Новости Беларуси. Алексей Бага – главный тренер футбольного чемпиона Беларуси – солигорского «Шахтера» – гость площадки «Спорттаймер». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксклюзивное интервью программы «Неделя».
На родину через страны СНГ.
Алексей Бага, главный тренер футбольного клуба «Шахтер»:
Почерпнул прекрасный опыт – как готовиться к играм, когда добираешься, допустим, 10 часов.
От безработного до чемпиона с грифом «досрочный».
Алексей Бага:
Я был на тот момент без работы, поэтому с радостью откликнулся.
Алексей Бага чисто о футболе через призму жизни.
Алексей Бага:
Футбол везде одинаковый.
Юлия Силипицкая, СТВ:
То есть кто поведет к Лиге чемпионов «Шахтер» – это интрига.
Смотрите эксклюзивное интервью рубрики «Спорттаймер» в программе «Неделя» на телеканале СТВ 31 октября в 19:30.