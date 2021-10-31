Белоруски завоевали бронзу на ЧМ по художественной гимнастике в Японии

Новости Беларуси. В Японии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. В заключительный день белоруски смогли пополнить медальную копилку бронзой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Японии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. В заключительный день белоруски смогли пополнить медальную копилку бронзой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В командном первенстве наши девушки представили свой номер чисто и без потерь, что и оценили судьи. Наша команда набрала почти 276 баллов и смогла обойти восемь стран-участниц. Золото завоевали гимнастки из России, а серебро досталось итальянкам.
Чемпионат проходил с 27 октября. В медальном зачете сборная Беларуси заняла почетное третье место. За пять дней наша дружина смогла завоевать семь наград – одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые медали.