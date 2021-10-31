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Белоруски завоевали бронзу на ЧМ по художественной гимнастике в Японии

31 октября 2021 13:29
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Новости Беларуси. В Японии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. В заключительный день белоруски смогли пополнить медальную копилку бронзой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белоруски завоевали бронзу на ЧМ по художественной гимнастике в Японии-1

В командном первенстве наши девушки представили свой номер чисто и без потерь, что и оценили судьи. Наша команда набрала почти 276 баллов и смогла обойти восемь стран-участниц. Золото завоевали гимнастки из России, а серебро досталось итальянкам.  

Белоруски завоевали бронзу на ЧМ по художественной гимнастике в Японии-4

Чемпионат проходил с 27 октября. В медальном зачете сборная Беларуси заняла почетное третье место. За пять дней наша дружина смогла завоевать семь наград – одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые медали.  

# Художественная гимнастика # Фотофакт

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