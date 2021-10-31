Белоруски завоевали бронзу на ЧМ по художественной гимнастике в Японии

Новости Беларуси. В Японии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. В заключительный день белоруски смогли пополнить медальную копилку бронзой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В командном первенстве наши девушки представили свой номер чисто и без потерь, что и оценили судьи. Наша команда набрала почти 276 баллов и смогла обойти восемь стран-участниц. Золото завоевали гимнастки из России, а серебро досталось итальянкам.