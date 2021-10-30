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В Экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялось три матча. Рассказываем о результатах

30 октября 2021 18:55
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Новости Беларуси. Сегодня, 30 октября, состоялись привычные три встречи в белорусской Экстралиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялось три матча. Рассказываем о результатах-1

Раньше всех клюшки скрестили «Химик» и аутсайдер чемпионата «Брест». Новополоцкая дружина смотрелась явным фаворитом, но игра пошла совсем не так, как хотелось бы. Счет открыли гости на 8-й минуте матча. Сравнять цифры на табло удалось только под конец первого отрезка усилиями Егора Калугина. После этого команды еще раз обменялись результативными атаками, но выявить победителя в основное время не удалось. А в серии послематчевых буллитов сильнее, неожиданно, оказался «Брест». Таким образом, неудачная пятиматчевая пораженческая серия прервана.  

В Экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялось три матча. Рассказываем о результатах-4

Игры в Экстралиге продолжатся завтра, 31 октября.  

# Хоккей Беларуси # Егор Калугин # Фотофакт

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