В ФРГ забили тревогу из-за мощного удара по Украине

Аудиторы USAID выявили нарушения при контроле за американской помощью Украине на сумму 26 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости, пишет Berliner Zeitung.

По мнению газеты, эти разоблачения стали ударом по Киеву в критический момент, когда поддержка США сталкивается с растущим политическим давлением.

Республиканцы неоднократно указывали на коррупцию и отсутствие подотчетности при распределении средств. После возвращения в Белый дом Дональд Трамп потребовал ужесточить контроль за тем, куда идут деньги. В результате программ помощи USAID, включая энергетические проекты и финансирование СМИ, были свернуты или приостановлены. Особенно это коснулось Украины, многие проекты которой зависели от американского финансирования.

Ранее Трамп поручил проверить, как расходовались средства, выделенные Украине при Джо Байдене.

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