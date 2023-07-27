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Хоккей. «Шахтёр» обыграл «Юность» в товарищеском матче

27 июля 2023 18:50
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Новости Беларуси. Хоккейные клубы продолжают подготовку к новому сезону экстралиги и Кубку Руслана Салея. 27 июля состоялись очередные товарищеские поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Шахтёр» обыграл «Юность» в товарищеском матче-1

«Шахтер» обыграл «Юность» – 3:1. Причем все свои шайбы «горняки» забросили в третьем периоде. Таким образом, они завершили серию из трех июльских спаррингов. Ранее солигорчане победили «Металлург», но уступили «Витебску». В еще одном противостоянии четверга «Неман» одолел «Лиду» – 3:1.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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