Хоккей. «Шахтёр» обыграл «Юность» в товарищеском матче

Новости Беларуси. Хоккейные клубы продолжают подготовку к новому сезону экстралиги и Кубку Руслана Салея. 27 июля состоялись очередные товарищеские поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтер» обыграл «Юность» – 3:1. Причем все свои шайбы «горняки» забросили в третьем периоде. Таким образом, они завершили серию из трех июльских спаррингов. Ранее солигорчане победили «Металлург», но уступили «Витебску». В еще одном противостоянии четверга «Неман» одолел «Лиду» – 3:1.