Футболисты «Торпедо-БелАЗ» уступили команде АЕК в Лиге конференций

Первый тайм оказался провальным для наших футболистов. В ворота жодинцев влетели три безответных мяча. Однако во второй половине встречи «торпедовцам» удалось выправить крен, забив два гола. Отличились Глущенков и Ромесс. Правда, на большие свершения наших футболистов не хватило. Тем не менее счет 3:2 в пользу АЕК позволяет оставаться в игре и с осторожным оптимизмом смотреть в сторону ответного поединка. Который пройдет на Кипре 2 августа.