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Футболисты «Торпедо-БелАЗ» уступили команде АЕК в Лиге конференций

28 июля 2023 13:00
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Новости Беларуси. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗ» потерпели поражение в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. В венгерском Мезекевешде белорусская команда проиграла бронзовому призеру кипрского чемпионата, АЕК со счетом 2:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Торпедо-БелАЗ» уступили команде АЕК в Лиге конференций-1

Первый тайм оказался провальным для наших футболистов. В ворота жодинцев влетели три безответных мяча. Однако во второй половине встречи «торпедовцам» удалось выправить крен, забив два гола. Отличились Глущенков и Ромесс. Правда, на большие свершения наших футболистов не хватило. Тем не менее счет 3:2 в пользу АЕК позволяет оставаться в игре и с осторожным оптимизмом смотреть в сторону ответного поединка. Который пройдет на Кипре 2 августа.

# Футбол # Кирилл Глущенков # Фотофакт

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