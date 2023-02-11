Александра Саснович вышла во второй раунд квалификации теннисного турнира в Дохе

Александра Саснович успешно стартовала на крупном теннисном турнире категории 500 в Дохе. Правда, пока речь идет о квалификации. Белоруска вышла во второй раунд отбора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютном противостоянии была повержена представительница Америки Бетани Маттек-Сандс. Интересно, что изначально наша спортсменка должна была играть с другой соперницей. Однако в последний момент организаторы перекроили сетку. Но перестановка не смутила Саснович. Она одержала довольно прогнозируемую победу в двух сетах – 6:2, 6:4. Но расслабляться рано. Чтобы получить право сыграть в основе, нужно пройти еще двух оппоненток.