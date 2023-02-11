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Александра Саснович вышла во второй раунд квалификации теннисного турнира в Дохе

11 февраля 2023 18:54
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Александра Саснович успешно стартовала на крупном теннисном турнире категории 500 в Дохе. Правда, пока речь идет о квалификации. Белоруска вышла во второй раунд отбора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович вышла во второй раунд квалификации теннисного турнира в Дохе-1

В дебютном противостоянии была повержена представительница Америки Бетани Маттек-Сандс. Интересно, что изначально наша спортсменка должна была играть с другой соперницей. Однако в последний момент организаторы перекроили сетку. Но перестановка не смутила Саснович. Она одержала довольно прогнозируемую победу в двух сетах – 6:2, 6:4. Но расслабляться рано. Чтобы получить право сыграть в основе, нужно пройти еще двух оппоненток.

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# Теннис # Александра Саснович # Бетани Маттек-Сандс # Фотофакт

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