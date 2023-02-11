Белорусские фристайлисты выиграли медали «Кубка чемпионов»

Белорусские фристайлисты вновь покорили не только воздух, но и пьедестал почета второго этапа «Кубка чемпионов». Турнир принимает Ярославль. Сегодня, 11 февраля, состоялись личные соревнования, и мы не с пустыми руками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В турнире девушек у нас сразу две награды. Вице-чемпионкой стала Анна Деруго. А бронзовой медалью обзавелась Анастасия Андриянова. Нужно отметить, что победившая россиянка Любовь Никитина умыкнула у нас награду наивысшего достоинства только в заключительном прыжке. Также в финальной восьмерке выступали сразу шесть белорусок. Не остались ни с чем и парни. Макар Митрофанов, как и на первом этапе кубка, взял бронзу. Завтра, 12 февраля, состоится командное первенство.