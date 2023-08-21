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Александра Саснович вышла в основную сетку турнира в Кливленде

21 августа 2023 12:17
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Александра Саснович вышла в основную сетку турнира категории 250 в Кливленде. В финальном матче квалификации белоруска нанесла поражение мексиканке Фернанде Контрерас Гомес со счетом 7:5, 4:6, 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович вышла в основную сетку турнира в Кливленде-1

И теперь в первом раунде встретится с американкой Эммой Наварро. Илья Ивашко выбыл из борьбы на старте турнира в Уинстон-Салеме. Преодолеть барьер первого раунда ему помешал китаец Чжичжэнь Чжан. В напряженном трехсетовом матче белорус проиграл – 6:4, 6:7, 2:6.

# Теннис # Александра Саснович # Илья Ивашко # Фотофакт

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