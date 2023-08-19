«Ислочь» обыграла «Сморгонь» в 18-м туре футбольного чемпионата Беларуси

19 августа двумя матчами продолжилась программа 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молодечно «Ислочь» принимала «Сморгонь» и одержала победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил Глеб Ровдо. Футболисты «Торпедо-БелАЗ» на своем поле сыграли вничью с бобруйской «Белшиной» – 1:1.

Завтра, 20 августа, состоятся еще два поединка. «Славия» встретится с брестским «Динамо», а «Слуцк» сыграет с динамовцами Минска.