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«Ислочь» обыграла «Сморгонь» в 18-м туре футбольного чемпионата Беларуси

19 августа 2023 19:36
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19 августа двумя матчами продолжилась программа 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ислочь» обыграла «Сморгонь» в 18-м туре футбольного чемпионата Беларуси-1

В Молодечно «Ислочь» принимала «Сморгонь» и одержала победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил Глеб Ровдо. Футболисты «Торпедо-БелАЗ» на своем поле сыграли вничью с бобруйской «Белшиной» – 1:1.

Завтра, 20 августа, состоятся еще два поединка. «Славия» встретится с брестским «Динамо», а «Слуцк» сыграет с динамовцами Минска.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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