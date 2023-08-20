В Ратомке завершился Кубок Беларуси по преодолению препятствий памяти Доватора. Чем запомнились соревнования?

Новости Беларуси. В Ратомке завершился Кубок Беларуси по преодолению препятствий памяти Героя Советского Союза Льва Доватора, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Главный трофей достался Оксане Мохнач из Минска и ее партнеру – лошади Бергамо. О том, как проходил турнир и что попало в объектив камеры СТВ, рассказала Юлия Силипицкая.

Группа людей, целеустремленно идущая по площадке, – участники турнира Кубка Доватора, который ежегодно принимает Ратомка. Это турнир по конкуру. В 2023 году за награды спорят около 120 пар со всей страны. Примечательно, что в Беларуси насчитывается только государственных 13 спортивных конных школ, где активно развивают этот вид. Конкур – самый массовый из конных, он требует смелости, силы и еще чуточку авантюризма.

От 10 до 11 барьера 26 шагов. Участники узнали свой соревновательный маршрут и приступили к изучению, меряют шагами. Вообще карта преодоления препятствий разрабатывается специальным человеком – курс-дизайнером, план оглашается не раньше, чем за час до старта, порой и за 10 минут.

Самое важное – сделать удобную дистанцию и прыжки для всадника и лошадей.

Как я жердочку бросил, оксер этот передвигайте, вот так ставьте!

Старт – финиш. Вот здесь будет старт, это первый прыжок будет. Направо, назад, шестой. Промежуточный финиш шесть.

– А сколько всего?

– 12. А эти подсказки пока оставим, потом уберем их.

Юрий Якимук, курс-дизайнер по конкуру:

Как художник больше. Все время пытаешься найти какую-то изюминку, сделать в маршруте, чтобы было что-то интересное, необычное. Во-первых, это интересно и добавляет интриги, чтобы была возможность всадникам где-то рисковать. Кто-то рискнет и получится, соответственно у него больше шансов победить. Середина августа в Беларуси непредсказуема по погоде. Этот Кубок природа решила искупать в солнечных лучах и выдала +31 градус по Цельсию. Для спортсменов и лошадей так себе подарочек. Несмотря на все сложности, юная брестчанка Анастасия Долгова со своим Парламентом уже в первый соревновательный день дали турниру сенсацию. Победили на маршруте № 8. Причем дуэт еще и выполнил звание мастера спорта.

Анастасия Долгова, победительница турнира на маршруте № 8:

У меня молодой конь, ему еще даже 140 рано прыгать, но прыгает. Мечты еще есть, конечно, мастер спорта международного класса еще надо выполнить будет. Но мечты сбываются. Чтобы подготовить лошадь, которая сможет претендовать на медали евротурнира, порой нужна пятилетка, а то и две. У каждого спортсмена национальной команды в работе от трех до пяти лошадей разного возраста.

Анастасия Пойто, директор Белорусской федерации конного спорта:

Лошадь – это спортсмен. И это травмоопасный вид спорт. И бывают разные случаи, одна лошадь вылетает, получается, спортсмен остается не спортсменом. За кадром работают и коноводы, и тренера, и дополнительные ассистенты, и помощники, то есть конюхи. Работает большая команда над достижением высоких результатов.

Пока для всех белорусских конников международные старты, к сожалению, доступны лишь через YouTube. Однако выступление в этом году на турнирах в России, Евразийские игры принесли нашим ребятам россыпь наград. Юниоры в команде взяли бронзу, а взрослые – золото.

Юрий Якимук:

Приятно замечать, что новые лица появляются, кто-то выскакивает, выстреливает, как у нас говорят, и показывает хорошие результаты. Лошади появляются перспективные, поэтому, конечно, интересно. Если в преодолении препятствий кросс-дизайнер больше художник, то в троеборье кросс-дизайнер – инженер с хорошим вкусом. В Ратомке это Михаил Рыбак. Работать в одиночку 25 лет трудновато, и теперь активно познать это ремесло стремится ряд молодых судей и тренеров. Российские специалисты прибыли к новыми разработками.

Лариса Борисова, руководитель семинара по кросс-дизайну:

У нас сейчас работает целая система подготовки кросс-дизайнеров. И кросс-дизайнер должен пройти огромный путь до того, как он самостоятельно начнет делать эти кроссы. Это должен быть как минимум спортсмен, который когда-то занимался троеборьем. Для этого кросс-дизайнера взгляд уже совсем другой на это. Белорусская площадка для полевых испытаний давно снискала славу и любовь. Международные технические делегаты хором подчеркивают: первенство Европы по троеборью должно проходить в Ратомке. Так что наши функционеры время зря не теряют.