Перспективы, главные старты, цели – пообщались с тренерами сборных Беларуси и России по пятиборью

Кубок Леднева на протяжении года собирал сильнейших пятиборцев Беларуси и России, и, конечно, старты радовали конкуренцией и показателями. У нас в студии главный тренер России по современному пятиборью Андрей Макушин и тренер-преподаватель национальной команды РБ по современному пятиборью Елена Нырцова. Которые рассказали «Спорттаймеру» о предстоящих стартах, перспективах на участие в Олимпийских играх – 2024 и текущем уровне международных стартов. Победитель ЧМ был бы вторым на Играх. Какой уровень у сейчас международных стартов?

Андрей Макушин, главный тренер сборной России по современному пятиборью:

На закрытии я вообще рот открыл, когда «Песняры» вышли. Первое что: рот открыл, у меня восторг такой и до меня дошло, когда уже первая половина песни прошла. Я вынул телефон и снял уже. Я не поверил своим глазам, что вышли «Песняры». Для меня это вообще! Елена Нырцова, тренер-преподаватель национальной команды Республики Беларусь по современному пятиборью:

Практически вся наша эстрада вышла белорусская. Андрей Макушин:

Я Беларусь, Минск конкретно, очень люблю. Во-первых, мои первые сборы, но не сборы даже, а вот в первом классе мы приехали в Уручье. Юлия Силипицкая, СТВ:

Был 50-метровый бассейн. Андрей Макушин:

50-метровый, открытый, с вышками. Это вот мое детство. Кубок СССР здесь выиграл и личный. Командный Кубок был в 1985-м. Личный и в команде выиграл. Финляндию здесь выиграл. Юлия Силипицкая:

То есть у вас с Беларусью связаны победы. Андрей Макушин:

Да, у меня вообще, это мое. Вот Беларусь это мое, это я люблю. Юлия Силипицкая:

Вот у меня создавалось впечатление и у моих коллег, что белорусы, настолько играючи, побеждали. Елена Нырцова:

Дети прошли отбор, серьезный отбор. Андрей Макушин:

Мы привезли конкретно сборную по этому возрасту. Юлия Силипицкая:

А вы решили всех. Елена Нырцова:

Нет, не всех, у нас плюс один год был. Юлия Силипицкая:

Насколько было важно их психологически подвести? Елена Нырцова:

Все тренеры понимали, что это главный старт. В названии – игры, но в чем-то созвучно с Олимпийскими играми. Все-таки это название до мурашек по телу, что игры – это грандиозное событие. И дети в том числе понимали это, то есть чемпионат мира, Европы проходят каждый год в нашем виде спорта, а это Игры.

Юлия Силипицкая:

В этом возрасте насколько действительно нужна конкуренция или достаточно всего естественного, что у них есть? Андрей Макушин:

Как раз этот возраст, я имею в виду до 19 лет, мы как раз с белорусской сборной (впереди планеты всей) предыдущие и последние Европу и мир (были допущены наши команды), забрали на Европе – 5/6 медалей, в том числе золотых, и, может, Елена Яковлевна меня поправит, но, по-моему, 3/4 медалей на мире. Юлия Силипицкая:

То есть Россия и Беларусь забрали большую часть медалей. Андрей Макушин:

И больше, значительную часть. Вот команды наши, эти возраста настолько конкурентноспособны в мире, что без нас там вообще не знаю, что с результатами. Елена Нырцова:

Я вот хочу добавить к этой теме. Я сейчас посмотрела результаты наших и результаты предыдущего ЧМ (в Турции проходил). И должна сказать, что, по-моему, мальчишка, который выиграл, на Играх СНГ был бы вторым. Юлия Силипицкая:

Это победитель… Елена Нырцова:

ЧМ мира. А который взял серебро – он был бы шестым у нас. Юлия Силипицкая:

Настолько у нас был плотный… Елена Нырцова:

А у девочек вообще лидер, чемпионка мира у нас была бы шестой. Можно говорить о том, что разные трассы, но я посмотрела и сделала сравнительный анализ тех людей, которые бежали там и у нас. То есть приблизительно одинаково они пробежали, трасса плюс-минус была одинаковая. Как сохранить медальные результаты во взрослом спорте?

Юлия Силипицкая:

Как сохранить эдакие медальные результаты во взрослом спорте? Андрей Макушин:

Мое мнение таково, что у нас много талантливых спортсменов молодых. Все-таки достаточно слушаются своих родителей, и родители в этом возрасте настаивают на том, чтобы дети шли учиться. Юлия Силипицкая:

То есть в спорте они не учатся?! Андрей Макушин:

Не то, что они не учатся, но акцентированное внимание на дальнейшей карьере, дальнейшем продвижении в жизни. Из-за этого много талантливых молодых девчонок и ребят… Юлия Силипицкая:

Теряем! Как их все-таки сохранить? Елена Нырцова:

Одаренные дети, которым легко все дается практически, исчезают… Юлия Силипицкая:

Остаются трудяги? Елена Нырцова:

До 17, до 19 они звездочки с неба хватают и все… Юлия Силипицкая:

А кто тогда олимпийские чемпионы? Елена Нырцова:

Трудяги! Правильно вы сказали, трудяги! Какие изменения произошли в современном пятиборье и как они сказались на результатах?

Юлия Силипицкая:

Ваш вид спорта все время штормит, я бы сказала: то так правила, то так. Забрали лошадь, пускай из гуманных побуждений. Насколько для вас это катастрофично? Андрей Макушин:

Раньше не было вот этого деление на двоеборье, троеборье, четырехборье. Все приходили изначально и тренировались пятиборью. Юлия Силипицкая:

Решили детство продлить? Андрей Макушин:

Ну, опять же, не знаю, с подачи западных стран: у них там очень, якобы «сильная» программа защиты здоровья детей, оттуда шло, с подачи Запада. Шло, что дети не должны превышать такую-то серьезную нагрузку по времени. Елена Нырцова:

Я считаю, что потеряли. Потому что верховая езда придавала современному пятиборью элитарность, то есть это был элитарный вид спорта, он не массовый. Там действительно занимались профессионалы. Юлия Силипицкая:

То есть это не полоса препятствий, наоборот, результаты возрастут. Елена Нырцова:

Полоса препятствий, как мы посмотрели уже, она проходит по результатам того, что проходит. Вот мы, пока ожидали с Андреем Борисовичем, сегодня говорили на эту тему, что, скорее всего, она не будет иметь какого-то решающего значения. Юлия Силипицкая:

То есть будет определяться по четырем видам? Елена Нырцова:

Да, потому что будет бежать одинаково. То есть что-то выиграть на этой полосе препятствий глобального, видимо, не получится. Андрей Макушин:

Я думаю, если вот эта полоса, которая сегодня принята, не будет усложнена, то разница между победителем в этой дисциплине и лидирующими спортсменами, я имею в виду, топовыми, топ-18, ну, в районе там пяти-семи секунд. В переводе на пятиборные очки – это 10 очков. Это фактически ни о чем. «Официально мы допущены». На какие мировые старты могут рассчитывать белорусская и российская сборные?

Юлия Силипицкая:

Сейчас уже начинается потепление в разных видах спорта, и спортсменов допускают к международным стартам. У вас как-то сейчас все очень тихо. Елена Нырцова:

Официально мы допущены и в этом сезоне, допустим, по возрасту до 17 лет, до 19-ти. Я подавала заявку на 3 старта, 1 – чемпионат Европы, который в Друскининкае проходил, они естественно ее переслали в Международную федерацию, хотя это чемпионат Европы был. И оттуда дали ответ, что отказано. И два ЧМ до 17 лет и до 19-ти, один в Египте, другой в Турции. Это уже дружественные страны и вот была уверенность, что нас допустят в силу того, что… Юлия Силипицкая:

Почему не поехали? Елена Нырцова:

Все-таки оргкомитет какой-то решение примет, но нам точно так же прислали отказ. И после этого был размещен пресс-релиз с целым рядом условий при том, что мы официально допущены, мы еще должны целую кучу условий. Юлия Силипицкая:

Будем ли мы собираться, готовиться к ЧМ? Андрей Макушин:

Мы будем в любом случае готовиться, тренироваться. Елена Нырцова:

Мы готовы. Андрей Макушин:

Мы в любом случае будем выступать. Мы приглашаем те страны принять участие в наших турнирах, они открыты для всех. И то, что мы как раз под патронатами наших президентов, вице-президентов, исполнительных директоров с Еленой Яковлевной проработали в прошлом году и с Ткаченко Анатолием Дмитриевичем проработали вот эту систему соревнований на Кубок Павла Леднева – четыре старта для элиты и Кубок дружбы для возрастов до 17-ти, до 19 лет. Плюс юниоры белорусские приехали на первенство России по юниорам в Уфу. И мы приглашаем всех, мы открыты для всех. Юлия Силипицкая:

И готовимся. Андрей Макушин:

И мы готовимся, так как только что мы сказали, что вот этот возраст у нас самый сильный. Ребята, приезжайте, те же Игры СНГ показали, что с удовольствием приехали египтяне, посмотрели на уровень проведения и говорят, мол это небо и земля по сравнению с тем, как прошла Европа, о которой Елена Яковлевна говорила, в Турции. И египтяне готовы в следующем году приехать на юношеские старты, в том числе и на взрослые. 6-8 сентября пройдет Кубок Содружества. Лед тронулся. Потому что вот наши друзья из стран СНГ, из Кубы приехали, из Египта и поняли, что здесь и организация соревнований и уровень спортивной подготовки наших спортсменов настолько выше, чем им предлагают сейчас на Европе и мире, что нужно сюда приезжать. Олимпиада – 2024. Как туда попасть и какие шансы на участие?