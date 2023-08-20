Перспективы, главные старты, цели – пообщались с тренерами сборных Беларуси и России по пятиборью

Кубок Леднева на протяжении года собирал сильнейших пятиборцев Беларуси и России, и, конечно, старты радовали конкуренцией и показателями. У нас в студии главный тренер России по современному пятиборью Андрей Макушин и тренер-преподаватель национальной команды РБ по современному пятиборью Елена Нырцова. Которые рассказали «Спорттаймеру» о предстоящих стартах, перспективах на участие в Олимпийских играх – 2024 и текущем уровне международных стартов.
Победитель ЧМ был бы вторым на Играх. Какой уровень у сейчас международных стартов?
Андрей Макушин, главный тренер сборной России по современному пятиборью:
На закрытии я вообще рот открыл, когда «Песняры» вышли. Первое что: рот открыл, у меня восторг такой и до меня дошло, когда уже первая половина песни прошла. Я вынул телефон и снял уже. Я не поверил своим глазам, что вышли «Песняры». Для меня это вообще!
Елена Нырцова, тренер-преподаватель национальной команды Республики Беларусь по современному пятиборью:
Практически вся наша эстрада вышла белорусская.
Андрей Макушин:
Я Беларусь, Минск конкретно, очень люблю. Во-первых, мои первые сборы, но не сборы даже, а вот в первом классе мы приехали в Уручье.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Был 50-метровый бассейн.
Андрей Макушин:
50-метровый, открытый, с вышками. Это вот мое детство. Кубок СССР здесь выиграл и личный. Командный Кубок был в 1985-м. Личный и в команде выиграл. Финляндию здесь выиграл.
Юлия Силипицкая:
То есть у вас с Беларусью связаны победы.
Андрей Макушин:
Да, у меня вообще, это мое. Вот Беларусь это мое, это я люблю.
Юлия Силипицкая:
Вот у меня создавалось впечатление и у моих коллег, что белорусы, настолько играючи, побеждали.
Елена Нырцова:
Дети прошли отбор, серьезный отбор.
Андрей Макушин:
Мы привезли конкретно сборную по этому возрасту.
Юлия Силипицкая:
А вы решили всех.
Елена Нырцова:
Нет, не всех, у нас плюс один год был.
Юлия Силипицкая:
Насколько было важно их психологически подвести?
Елена Нырцова:
Все тренеры понимали, что это главный старт. В названии – игры, но в чем-то созвучно с Олимпийскими играми. Все-таки это название до мурашек по телу, что игры – это грандиозное событие. И дети в том числе понимали это, то есть чемпионат мира, Европы проходят каждый год в нашем виде спорта, а это Игры.
Юлия Силипицкая:
В этом возрасте насколько действительно нужна конкуренция или достаточно всего естественного, что у них есть?
Андрей Макушин:
Как раз этот возраст, я имею в виду до 19 лет, мы как раз с белорусской сборной (впереди планеты всей) предыдущие и последние Европу и мир (были допущены наши команды), забрали на Европе – 5/6 медалей, в том числе золотых, и, может, Елена Яковлевна меня поправит, но, по-моему, 3/4 медалей на мире.
Юлия Силипицкая:
То есть Россия и Беларусь забрали большую часть медалей.
Андрей Макушин:
И больше, значительную часть. Вот команды наши, эти возраста настолько конкурентноспособны в мире, что без нас там вообще не знаю, что с результатами.
Елена Нырцова:
Я вот хочу добавить к этой теме. Я сейчас посмотрела результаты наших и результаты предыдущего ЧМ (в Турции проходил). И должна сказать, что, по-моему, мальчишка, который выиграл, на Играх СНГ был бы вторым.
Юлия Силипицкая:
Это победитель…
Елена Нырцова:
ЧМ мира. А который взял серебро – он был бы шестым у нас.
Юлия Силипицкая:
Настолько у нас был плотный…
Елена Нырцова:
А у девочек вообще лидер, чемпионка мира у нас была бы шестой. Можно говорить о том, что разные трассы, но я посмотрела и сделала сравнительный анализ тех людей, которые бежали там и у нас. То есть приблизительно одинаково они пробежали, трасса плюс-минус была одинаковая.
Как сохранить медальные результаты во взрослом спорте?
Юлия Силипицкая:
Как сохранить эдакие медальные результаты во взрослом спорте?
Андрей Макушин:
Мое мнение таково, что у нас много талантливых спортсменов молодых. Все-таки достаточно слушаются своих родителей, и родители в этом возрасте настаивают на том, чтобы дети шли учиться.
Юлия Силипицкая:
То есть в спорте они не учатся?!
Андрей Макушин:
Не то, что они не учатся, но акцентированное внимание на дальнейшей карьере, дальнейшем продвижении в жизни. Из-за этого много талантливых молодых девчонок и ребят…
Юлия Силипицкая:
Теряем! Как их все-таки сохранить?
Елена Нырцова:
Одаренные дети, которым легко все дается практически, исчезают…
Юлия Силипицкая:
Остаются трудяги?
Елена Нырцова:
До 17, до 19 они звездочки с неба хватают и все…
Юлия Силипицкая:
А кто тогда олимпийские чемпионы?
Елена Нырцова:
Трудяги! Правильно вы сказали, трудяги!
Какие изменения произошли в современном пятиборье и как они сказались на результатах?
Юлия Силипицкая:
Ваш вид спорта все время штормит, я бы сказала: то так правила, то так. Забрали лошадь, пускай из гуманных побуждений. Насколько для вас это катастрофично?
Андрей Макушин:
Раньше не было вот этого деление на двоеборье, троеборье, четырехборье. Все приходили изначально и тренировались пятиборью.
Юлия Силипицкая:
Решили детство продлить?
Андрей Макушин:
Ну, опять же, не знаю, с подачи западных стран: у них там очень, якобы «сильная» программа защиты здоровья детей, оттуда шло, с подачи Запада. Шло, что дети не должны превышать такую-то серьезную нагрузку по времени.
Елена Нырцова:
Я считаю, что потеряли. Потому что верховая езда придавала современному пятиборью элитарность, то есть это был элитарный вид спорта, он не массовый. Там действительно занимались профессионалы.
Юлия Силипицкая:
То есть это не полоса препятствий, наоборот, результаты возрастут.
Елена Нырцова:
Полоса препятствий, как мы посмотрели уже, она проходит по результатам того, что проходит. Вот мы, пока ожидали с Андреем Борисовичем, сегодня говорили на эту тему, что, скорее всего, она не будет иметь какого-то решающего значения.
Юлия Силипицкая:
То есть будет определяться по четырем видам?
Елена Нырцова:
Да, потому что будет бежать одинаково. То есть что-то выиграть на этой полосе препятствий глобального, видимо, не получится.
Андрей Макушин:
Я думаю, если вот эта полоса, которая сегодня принята, не будет усложнена, то разница между победителем в этой дисциплине и лидирующими спортсменами, я имею в виду, топовыми, топ-18, ну, в районе там пяти-семи секунд. В переводе на пятиборные очки – это 10 очков. Это фактически ни о чем.
«Официально мы допущены». На какие мировые старты могут рассчитывать белорусская и российская сборные?
Юлия Силипицкая:
Сейчас уже начинается потепление в разных видах спорта, и спортсменов допускают к международным стартам. У вас как-то сейчас все очень тихо.
Елена Нырцова:
Официально мы допущены и в этом сезоне, допустим, по возрасту до 17 лет, до 19-ти. Я подавала заявку на 3 старта, 1 – чемпионат Европы, который в Друскининкае проходил, они естественно ее переслали в Международную федерацию, хотя это чемпионат Европы был. И оттуда дали ответ, что отказано. И два ЧМ до 17 лет и до 19-ти, один в Египте, другой в Турции. Это уже дружественные страны и вот была уверенность, что нас допустят в силу того, что…
Юлия Силипицкая:
Почему не поехали?
Елена Нырцова:
Все-таки оргкомитет какой-то решение примет, но нам точно так же прислали отказ. И после этого был размещен пресс-релиз с целым рядом условий при том, что мы официально допущены, мы еще должны целую кучу условий.
Юлия Силипицкая:
Будем ли мы собираться, готовиться к ЧМ?
Андрей Макушин:
Мы будем в любом случае готовиться, тренироваться.
Елена Нырцова:
Мы готовы.
Андрей Макушин:
Мы в любом случае будем выступать. Мы приглашаем те страны принять участие в наших турнирах, они открыты для всех. И то, что мы как раз под патронатами наших президентов, вице-президентов, исполнительных директоров с Еленой Яковлевной проработали в прошлом году и с Ткаченко Анатолием Дмитриевичем проработали вот эту систему соревнований на Кубок Павла Леднева – четыре старта для элиты и Кубок дружбы для возрастов до 17-ти, до 19 лет. Плюс юниоры белорусские приехали на первенство России по юниорам в Уфу. И мы приглашаем всех, мы открыты для всех.
Юлия Силипицкая:
И готовимся.
Андрей Макушин:
И мы готовимся, так как только что мы сказали, что вот этот возраст у нас самый сильный. Ребята, приезжайте, те же Игры СНГ показали, что с удовольствием приехали египтяне, посмотрели на уровень проведения и говорят, мол это небо и земля по сравнению с тем, как прошла Европа, о которой Елена Яковлевна говорила, в Турции. И египтяне готовы в следующем году приехать на юношеские старты, в том числе и на взрослые. 6-8 сентября пройдет Кубок Содружества. Лед тронулся. Потому что вот наши друзья из стран СНГ, из Кубы приехали, из Египта и поняли, что здесь и организация соревнований и уровень спортивной подготовки наших спортсменов настолько выше, чем им предлагают сейчас на Европе и мире, что нужно сюда приезжать.
Олимпиада – 2024. Как туда попасть и какие шансы на участие?
Юлия Силипицкая:
Олимпийские игры – 2024, есть ли шансы нам готовиться? А может, все-таки надо начинать уже готовиться, или мы уже готовимся, к 2028 году?
Андрей Макушин:
В любом случае готовимся и к 2028 году, и 2024-му. Вопрос в допуске. Дело в том, что основные старты, с которых легко получить лицензии, они уже прошли.
Юлия Силипицкая:
Остались те, на которых тяжело.
Андрей Макушин:
У нас остается только один вариант: попасть по рейтингу. Для того чтобы попасть по мировому рейтингу надо опять участвовать в этапах Кубка мира. Этапы Кубка мира пройдут, к сожалению, не только в таких странах как Болгария, куда, в принципе, бы нас допустили, или в Турции. Они пройдут в Польше, Англии, и, естественно, туда мы не получим ни визы, ни, соответственно, приглашения.
Юлия Силипицкая:
Зато у нас есть целый ряд турниров, на которых мы повышаем свой уровень.