Александра Саснович вышла в финал турнира WTA-250 в Будапеште

В матче 1/2 белоруска справилась с Анной Каролиной Шмидловой из Чехии. Отметим, соперница Александры в мировом рейтинге превосходит ее на 55 пунктов. В драматичном поединке Саснович одержала волевую победу со счетом 6:3, 3:6, 7:5 и вышла в 5 финал WTA в карьере. Последний раз она играла в титульном матче теннисного турнира два года назад.