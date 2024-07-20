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Александра Саснович вышла в финал турнира WTA-250 в Будапеште

20 июля 2024 18:40
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Александра Саснович вышла в финал теннисного турнира WTA-250 в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович вышла в финал турнира WTA-250 в Будапеште-1

В матче 1/2 белоруска справилась с Анной Каролиной Шмидловой из Чехии. Отметим, соперница Александры в мировом рейтинге превосходит ее на 55 пунктов. В драматичном поединке Саснович одержала волевую победу со счетом 6:3, 3:6, 7:5 и вышла в 5 финал WTA в карьере. Последний раз она играла в титульном матче теннисного турнира два года назад.

# Теннис # Александра Саснович

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