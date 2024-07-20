Хоккей. Павел Денисов перешёл в минское «Динамо»

Минувший сезон он начинал в Череповце, а в декабре на правах аренды вернулся в стан «зубров». В форме минчан игрок провел 25 матчей в регулярке и набрал пять очков при показателе полезности -7. В плей-офф на его счету шесть игр. Всего в Континентальной хоккейной лиге сыграл 164 поединка. Кроме того, минское «Динамо» заключило пробный контракт с нападающим Данилой Квартальновым.