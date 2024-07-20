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Хоккей. Павел Денисов перешёл в минское «Динамо»

20 июля 2024 15:25
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Белорусский защитник Павел Денисов перешел в минское «Динамо» из «Северстали» в обмен на денежную компенсацию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Павел Денисов перешёл в минское «Динамо»-1

Минувший сезон он начинал в Череповце, а в декабре на правах аренды вернулся в стан «зубров». В форме минчан игрок провел 25 матчей в регулярке и набрал пять очков при показателе полезности -7. В плей-офф на его счету шесть игр. Всего в Континентальной хоккейной лиге сыграл 164 поединка. Кроме того, минское «Динамо» заключило пробный контракт с нападающим Данилой Квартальновым.

# Хоккей # Павел Денисов

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