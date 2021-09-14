Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира WTA 250. Она сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс

Призовой фонд – 235 тысяч 238 долларов. За путевку в 1/8 финала белоруске противостояла представительница Украины Леся Цуренко, 165-й номер рейтинга. Ранее теннисистки играли три раза, украинка выиграла два матча. На этот раз девушки выступают в основной сетке на харде. Матч проходил 2 часа 31 минуту и завершился после тай-брейка со счетом 7:5, 7:6. Победу праздновала белоруска Александра Саснович. В следующем раунде наша соотечественница сразится против второй сеяной Элизе Мертенс из Бельгии.