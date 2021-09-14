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Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира WTA 250. Она сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс

14 сентября 2021 14:23
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка, 111-й номер рейтинга Александра Саснович днем 14 сентября выступила в 1/16 финала турнира WTA 250 в Люксембурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира WTA 250. Она сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс-1

Призовой фонд – 235 тысяч 238 долларов. За путевку в 1/8 финала белоруске противостояла представительница Украины Леся Цуренко, 165-й номер рейтинга. Ранее теннисистки играли три раза, украинка выиграла два матча. На этот раз девушки выступают в основной сетке на харде. Матч проходил 2 часа 31 минуту и завершился после тай-брейка со счетом 7:5, 7:6. Победу праздновала белоруска Александра Саснович. В следующем раунде наша соотечественница сразится против второй сеяной Элизе Мертенс из Бельгии.

# Теннис # Александра Саснович # Леся Цуренко # Элизе Мертенс # Фотофакт

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