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Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Гамбурге

18 июля 2022 19:30
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Новости Беларуси. Александра Саснович благополучно преодолела стартовый раунд теннисного турнира в Гамбурге. В матче 1/16 финала она встречалась с представительницей Германии Настасьей Шунк, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Гамбурге-1

Хозяйке кортов, восходящей звезде немецкого тенниса, организаторы соревнований предоставили уайлд-кард. Возможность проявить себя Настасья не использовала. Александра Саснович справилась со своей соперницей (счет матча – 6:1, 6:4) и вышла в 1/8 финала.

# Теннис # Александра Саснович # Настасья Шунк # Фотофакт

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