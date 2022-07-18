Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Гамбурге

Новости Беларуси. Александра Саснович благополучно преодолела стартовый раунд теннисного турнира в Гамбурге. В матче 1/16 финала она встречалась с представительницей Германии Настасьей Шунк, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяйке кортов, восходящей звезде немецкого тенниса, организаторы соревнований предоставили уайлд-кард. Возможность проявить себя Настасья не использовала. Александра Саснович справилась со своей соперницей (счет матча – 6:1, 6:4) и вышла в 1/8 финала.