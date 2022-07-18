Континентальная хоккейная лига обнародовала первые подробности нового календаря сезона 2022-2023

Минское «Динамо» стартует дома. 3 сентября «зубры» примут «Барыс». Через день в гости пожалует «Авангард». 7 сентября померяемся силами с «Салаватом». Затем начнется выездная серия, которая включает три противостояния. Первая остановка – 10 сентября. Это будет «Нижнекамск» и местный «Нефтехимик». Сезон «зубры» завершат 25 февраля в гостях у «Витязя».