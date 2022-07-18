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Континентальная хоккейная лига обнародовала первые подробности нового календаря сезона 2022-2023

18 июля 2022 14:38
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Континентальная хоккейная лига обнародовала первые подробности нового календаря сезона 2022-2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Континентальная хоккейная лига обнародовала первые подробности нового календаря сезона 2022-2023-1

Минское «Динамо» стартует дома. 3 сентября «зубры» примут «Барыс». Через день в гости пожалует «Авангард». 7 сентября померяемся силами с «Салаватом». Затем начнется выездная серия, которая включает три противостояния. Первая остановка – 10 сентября. Это будет «Нижнекамск» и местный «Нефтехимик». Сезон «зубры» завершат 25 февраля в гостях у «Витязя».

Континентальная хоккейная лига обнародовала первые подробности нового календаря сезона 2022-2023-4

Полное расписание стартового отрезка сезона на экранах. Регулярный чемпионат продлится по 26 февраля, каждый клуб проведет 68 матчей.

# Хоккей # Фотофакт

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