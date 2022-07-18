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Белорусские представители конного спорта завоевали награды в России

18 июля 2022 14:24
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Не с пустыми руками из России вернутся и белорусские представители конного спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские представители конного спорта завоевали награды в России-1

Они небезуспешно выступают на Евразийских играх. Причем особенно уверенно наши всадники выглядят в выездке. Так, пьедестал по итогам среднего приза № 1 оказался сугубо белорусским. А наибольшую сумму баллов набрала Анна Карасева, ехавшая на Фиделе. Также отечественные спортсменки взяли командное золото. Отличилась и молодежь. В абсолютном зачете у нас серебро.

# Спортивные соревнования # Анна Карасева # Фотофакт

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