Белорусские представители конного спорта завоевали награды в России

Не с пустыми руками из России вернутся и белорусские представители конного спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они небезуспешно выступают на Евразийских играх. Причем особенно уверенно наши всадники выглядят в выездке. Так, пьедестал по итогам среднего приза № 1 оказался сугубо белорусским. А наибольшую сумму баллов набрала Анна Карасева, ехавшая на Фиделе. Также отечественные спортсменки взяли командное золото. Отличилась и молодежь. В абсолютном зачете у нас серебро.