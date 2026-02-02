Четыре матча были сыграны в рамках дебютного этапа Кубка Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«БНТУ-БЕЛАЗ» легко взял верх над своим молодежным составом. Фаворитки по итогам стартового тайма оформили комфортное преимущество – 20:13. А в дальнейшем его развили. Итоговые цифры – 42:23. Больше остальных постаралась Иванчикова. Она поразила цель 9 раз. Чуть менее эффектно «Гомель» справился с «Витебчанкой» – 35:25, «Берестье» с «Березиной» – 36:29, а «Городничанка» с минским СКА – 31:26. Ответные противостояния состоятся 7 февраля . Победители пробьются в «Финал четырех».