Арина Соболенко сохранила лидерство в WTA

Арина Соболенко сохранила лидерство в рейтинге женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Даже несмотря на поражение в финале первого в сезоне мэйджора – Australian Open. Ближайшую конкурентку – польку Игу Швентек – белоруска опережает более чем на 3 тысячи баллов. На третью позицию после триумфа в Мельбурне поднялась Елена Рыбакина из Казахстана. Что касается остальных наших спортсменок, то они, в основном, в минусе. Александра Саснович стала 109-й, Виктория Азаренко давно не выходившая на корт – 149-я, Ирина Шиманович – 158-я. Самого заметного прогресса добились Кристина Дмитрук и Яна Колодынска. У них «+63» и «+64» соответственно.

Обновленный топ Ассоциации теннисистов-профессионалов возглавляет новоиспеченный чемпион Australian Open испанец Карлос Алькарас, на второй позиции Янник Синнер из Италии, третьим стал финалист турнира в Мельбурне серб Новак Джокович. Лучший из представителей нашей страны Эрик Арутюнян занимает 431-ю позицию.