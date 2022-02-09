Александра Саснович вышла в 1/8 финала на турнире в Санкт-Петербурге

Белоруска в упорной борьбе одолела представительницу Польши Магду Линетт. Для победы нашей соотечественнице понадобилось три сета и 2 часа 22 минуты. Саснович совершила меньше двойных ошибок, была лучше на подаче, а также взяла больше очков на приеме. Как результат – заслуженная победа. За выход в восьмерку сильнейших спортсменка сразится с 58-й ракеткой мира – румынкой Жаклин Кристиан.