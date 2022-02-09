Прямой эфир

Александра Саснович вышла в 1/8 финала на турнире в Санкт-Петербурге

09 февраля 2022 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александра Саснович успешно стартовала на престижном теннисном турнире в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Александра Саснович вышла в 1/8 финала на турнире в Санкт-Петербурге-1

Белоруска в упорной борьбе одолела представительницу Польши Магду Линетт. Для победы нашей соотечественнице понадобилось три сета и 2 часа 22 минуты. Саснович совершила меньше двойных ошибок, была лучше на подаче, а также взяла больше очков на приеме. Как результат – заслуженная победа. За выход в восьмерку сильнейших спортсменка сразится с 58-й ракеткой мира – румынкой Жаклин Кристиан.  

# Теннис # Александра Саснович # Магда Линетт # Жаклин Кристиан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь на 18 месте. Какие спортсмены отличились на Играх в Китае 8 февраля?
08 февраля 2022 22:40

Беларусь на 18 месте. Какие спортсмены отличились на Играх в Китае 8 февраля?

Беларусь не остаётся без медалей на восьмой зимней Олимпиаде подряд
08 февраля 2022 22:31

Беларусь не остаётся без медалей на восьмой зимней Олимпиаде подряд

ОИ в Пекине. Фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу
08 февраля 2022 22:30

ОИ в Пекине. Фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу