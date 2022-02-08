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ОИ в Пекине. Фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу

08 февраля 2022 22:30
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В Пекине стартовали личные соревнования по фигурному катанию. Мужчины выступили со своими короткими программами. Беларусь представлял Константин Милюков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш спортсмен исполнил свою программу неидеально. На четверном сальхове недокрут в четверть. А заключительное вращение и дорожку шагов судьи оценили на 2-й уровень. Но все же обошлось без грубых ошибок, и за свой прокат Константин получил 78,49 балла. Это его лучший результат в сезоне. Он позволил Милюкову квалифицироваться в произвольную программу с 21-го места.

ОИ в Пекине. Фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу-1

При этом короткая программа у мужчин уже вошла в историю. Главный фаворит турнира американец Нэйтан Чен установил новый мировой рекорд: 113,97 балла – вот новый ориентир. Он исполнил уникальный прыжковый контент, который пока под силу лишь российским одиночницам. Но в женском разряде четверные прыжки в короткой пока запрещены.

ОИ в Пекине. Фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу-4

Произвольные программы состоятся 10 февраля рано утром. Всего в медальном этапе в мужском одиночном катании примут участие 24 фигуриста.

# Зимняя Олимпиада # Константин Милюков # Нэйтан Чен # Фотофакт

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