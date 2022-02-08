ОИ в Пекине. Фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу

В Пекине стартовали личные соревнования по фигурному катанию. Мужчины выступили со своими короткими программами. Беларусь представлял Константин Милюков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш спортсмен исполнил свою программу неидеально. На четверном сальхове недокрут в четверть. А заключительное вращение и дорожку шагов судьи оценили на 2-й уровень. Но все же обошлось без грубых ошибок, и за свой прокат Константин получил 78,49 балла. Это его лучший результат в сезоне. Он позволил Милюкову квалифицироваться в произвольную программу с 21-го места.