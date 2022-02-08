Беларусь на 18 месте. Какие спортсмены отличились на Играх в Китае 8 февраля?

8 февраля на Олимпийских играх в Пекине было разыграно 10 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Норвежец Йоханнес Клэбо стал чемпионом спринта свободным стилем на Олимпиаде в Пекине. Это его четвертое золото в карьере и первое на этих Играх. На этой дистанции была представлена и Беларусь. Егор Шпунтов завершил свое выступление на 53-м месте и не вышел в 1/4 финала. Напомним, один из лидеров лыжных гонок и новоиспеченный олимпийский чемпион Александр Большунов отказался от участия в гонке.

Олимпийской чемпионкой в биг-эйре стала 18-летняя китаянка Эйлин Гу. Уже имея гарантированную бронзовую медаль, девушка решилась на риск в третьей попытке. И, получив почти максимум, взяла золото, обойдя довольно сильных соперниц. Биг-эйр, в котором лыжницы показывают трюки, прыгая с большого трамплина на 20 с лишним метров, – один из самых молодых олимпийских видов. Он был впервые включен в программу как раз в Пекине.

Представительница Чехии сноубордистка Эстер Ледецкая завоевала золото в параллельном слаломе. Теперь она трехкратная олимпийская чемпионка. В Южной Корее она поднималась на высшую ступень пьедестала дважды: в параллельном гигантском слаломе в сноуборде, а также в супергиганте в горнолыжном спорте.