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Беларусь на 18 месте. Какие спортсмены отличились на Играх в Китае 8 февраля?

08 февраля 2022 22:40
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8 февраля на Олимпийских играх в Пекине было разыграно 10 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Беларусь на 18 месте. Какие спортсмены отличились на Играх в Китае 8 февраля?-1

Норвежец Йоханнес Клэбо стал чемпионом спринта свободным стилем на Олимпиаде в Пекине. Это его четвертое золото в карьере и первое на этих Играх. На этой дистанции была представлена и Беларусь. Егор Шпунтов завершил свое выступление на 53-м месте и не вышел в 1/4 финала. Напомним, один из лидеров лыжных гонок и новоиспеченный олимпийский чемпион Александр Большунов отказался от участия в гонке.  

Беларусь на 18 месте. Какие спортсмены отличились на Играх в Китае 8 февраля?-4

Олимпийской чемпионкой в биг-эйре стала 18-летняя китаянка Эйлин Гу. Уже имея гарантированную бронзовую медаль, девушка решилась на риск в третьей попытке. И, получив почти максимум, взяла золото, обойдя довольно сильных соперниц. Биг-эйр, в котором лыжницы показывают трюки, прыгая с большого трамплина на 20 с лишним метров, – один из самых молодых олимпийских видов. Он был впервые включен в программу как раз в Пекине.  

Беларусь на 18 месте. Какие спортсмены отличились на Играх в Китае 8 февраля?-7

Представительница Чехии сноубордистка Эстер Ледецкая завоевала золото в параллельном слаломе. Теперь она трехкратная олимпийская чемпионка. В Южной Корее она поднималась на высшую ступень пьедестала дважды: в параллельном гигантском слаломе в сноуборде, а также в супергиганте в горнолыжном спорте.  

Беларусь на 18 месте. Какие спортсмены отличились на Играх в Китае 8 февраля?-10

По итогам вторника лидерство в олимпийском медальном зачете удерживает Швеция, в активе которой четыре золотые награды. Второе место занимают Нидерланды: три золота, три серебра и одна бронза. Третью позицию делят Китай и Германия, в копилке которых три золотые награды и две серебряные. Беларусь благодаря медали Антона Смольского поднялась на 18-ю строчку.  

Поздравления и всеобщий триумф. Вот как белорусы радуются серебру Смольского на ОИ в Пекине (смотреть здесь).  

# Зимняя Олимпиада # Егор Шпунтов # Александр Большунов # Эйлин Гу # Эстер Ледецкая # Антон Смольский # Фотофакт

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