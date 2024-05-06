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Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Риме

06 мая 2024 14:01
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Александра Саснович успешно стартовала в квалификации крупного теннисного турнира категории 1 000 в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Риме-1

В дебютном противостоянии была повержена американка Алисия Паркс. Фавориткой в противостоянии была наша спортсменка. Она располагается выше в рейтинге, к тому же имеет положительный баланс очных встреч. События в матче развивались полностью под диктовку белоруски. Проблем не было никаких. Счет говорит сам за себя – дважды 6:1. Для выхода в основу Саснович осталось сделать последний шаг. К слову, в числе сеяных уже есть две белоруски. Это Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Девушки вступят в борьбу со второго круга.

# Теннис # Александра Саснович

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