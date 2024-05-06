«Кронон» стал бронзовым призёром мужского гандбольного чемпионата Беларуси

Бронзовым призером мужского гандбольного чемпионата Беларуси стал «Кронон». Коллектив из Гродно в пятом, решающем матче сломил сопротивление БГУФК-СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результат дуэли – 40:27. При этом в серии будущий медалист уступал 0:2. Но затем выиграл три противостояния кряду и сумел забраться на пьедестал. Таким образом, чемпионат официально завершен. Клубам осталось лишь определить обладателя национального кубка.