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«Кронон» стал бронзовым призёром мужского гандбольного чемпионата Беларуси

06 мая 2024 10:41
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Бронзовым призером мужского гандбольного чемпионата Беларуси стал «Кронон». Коллектив из Гродно в пятом, решающем матче сломил сопротивление БГУФК-СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Кронон» стал бронзовым призёром мужского гандбольного чемпионата Беларуси-1

Результат дуэли – 40:27. При этом в серии будущий медалист уступал 0:2. Но затем выиграл три противостояния кряду и сумел забраться на пьедестал. Таким образом, чемпионат официально завершен. Клубам осталось лишь определить обладателя национального кубка.

# Гандбол

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