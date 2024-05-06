Прямой эфир

Соболенко сохраняет звание второй ракетки планеты

06 мая 2024 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

После двухнедельной паузы обновились теннисные рейтинги. Выход в финал тысячника в Мадриде позволил Арине Соболенко сохранить звание второй ракетки планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко сохраняет звание второй ракетки планеты-1

Правда, теперь отставание от лидера польки Иги Швентек увеличилось еще больше. Виктория Азаренко за 14 дней прибавила 2 пункта и стала 24-й. Наиболее значительного прогресса из наших добилась Эвелина Ласкевич. Она поднялась на 113 строк и обосновалась на 429-м месте в мире. Что касается мужчин, то Илья Ивашко покинул топ-300 и расположился на 303-й позиции. Егор Герасимов набрал +11. Он 321-й.

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Швёнтек

Другие новости рубрики

Все новости
«Кронон» стал бронзовым призёром мужского гандбольного чемпионата Беларуси
06 мая 2024 10:41

«Кронон» стал бронзовым призёром мужского гандбольного чемпионата Беларуси

Егор Сидоров – лучший снайпер нокаут-раунда Западной хоккейной лиги
06 мая 2024 10:37

Егор Сидоров – лучший снайпер нокаут-раунда Западной хоккейной лиги

Дедков и Петрушко стали вторыми на этапе Кубка России по пляжному волейболу
06 мая 2024 10:36

Дедков и Петрушко стали вторыми на этапе Кубка России по пляжному волейболу

В Минске проходит турнир развития по футболу среди девушек до 16 лет. Пообщались со сборной Беларуси
05 мая 2024 17:55

В Минске проходит турнир развития по футболу среди девушек до 16 лет. Пообщались со сборной Беларуси

Чего не хватает белорусскому боксу и как растят чемпионов? Пообщались со спортсменкой и тренером
05 мая 2024 17:45

Чего не хватает белорусскому боксу и как растят чемпионов? Пообщались со спортсменкой и тренером

Сборная Беларуси по хоккею с крупным счётом потерпела поражение от команды России
04 мая 2024 18:18

Сборная Беларуси по хоккею с крупным счётом потерпела поражение от команды России

Белорусские баскетболистки стали обладательницами золотых наград чемпионата России
04 мая 2024 18:04

Белорусские баскетболистки стали обладательницами золотых наград чемпионата России

Белорусские пловцы завоевали три золотые награды на чемпионате Турции
04 мая 2024 18:03

Белорусские пловцы завоевали три золотые награды на чемпионате Турции

Команда БНТУ-БелАЗ выиграла первый матч полуфинальной серии женского ЧБ по гандболу
04 мая 2024 18:01

Команда БНТУ-БелАЗ выиграла первый матч полуфинальной серии женского ЧБ по гандболу

Женская сборная Беларуси по футболу (U-16) потерпела первое поражение на турнире развития УЕФА
04 мая 2024 17:50

Женская сборная Беларуси по футболу (U-16) потерпела первое поражение на турнире развития УЕФА

Белорусская команда U15 по баскетболу разгромила сборную Узбекистана на турнире в Бишкеке
04 мая 2024 15:24

Белорусская команда U15 по баскетболу разгромила сборную Узбекистана на турнире в Бишкеке

Три человека – три финала. Результаты белорусских пловцов на Открытом чемпионате в Турции
04 мая 2024 15:23

Три человека – три финала. Результаты белорусских пловцов на Открытом чемпионате в Турции