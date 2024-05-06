Соболенко сохраняет звание второй ракетки планеты

Правда, теперь отставание от лидера польки Иги Швентек увеличилось еще больше. Виктория Азаренко за 14 дней прибавила 2 пункта и стала 24-й. Наиболее значительного прогресса из наших добилась Эвелина Ласкевич. Она поднялась на 113 строк и обосновалась на 429-м месте в мире. Что касается мужчин, то Илья Ивашко покинул топ-300 и расположился на 303-й позиции. Егор Герасимов набрал +11. Он 321-й.