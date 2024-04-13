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Александра Саснович с победы стартовала на турнире в Штутгарте

13 апреля 2024 14:52
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Александра Саснович с победы начала квалификацию на турнире категории 500 в Штутгарте. В первом круге отбора белоруска, занимающая 109-е место, обыграла идущую 147-й Яну Фетт из Хорватии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович с победы стартовала на турнире в Штутгарте-1

Первая партия осталась за нашей спортсменкой с комфортными цифрами 6:4. Во втором сете Александра отыгралась со счета 1:5 и праздновала итоговую победу – 7:6.

# Теннис # Александра Саснович

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