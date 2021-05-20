Александра Саснович прошла в четвертьфинал открытого чемпионата Сербии

Новости Беларуси. Александра Саснович – в четвертьфинале открытого чемпионата Сербии по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вечером 19 мая белоруска в тяжелом матче обыграла испанку Кристину Буча – 6:4, 5:7, 6:0 и сыграет завтра в 1/4.

А вот Илья Ивашко покидает корты престижного грунтового турнира Geneva Open на стадии 1/8. Наш спортсмен уступил болгарину Григору Димитрову – 4:6, 4:6.