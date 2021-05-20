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Александра Саснович прошла в четвертьфинал открытого чемпионата Сербии

20 мая 2021 13:04
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Новости Беларуси. Александра Саснович – в четвертьфинале открытого чемпионата Сербии по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вечером 19 мая белоруска в тяжелом матче обыграла испанку Кристину Буча – 6:4, 5:7, 6:0 и сыграет завтра в 1/4.

Александра Саснович прошла в четвертьфинал открытого чемпионата Сербии-1

А вот Илья Ивашко покидает корты престижного грунтового турнира Geneva Open на стадии 1/8. Наш спортсмен уступил болгарину Григору Димитрову – 4:6, 4:6.

Александра Саснович прошла в четвертьфинал открытого чемпионата Сербии-4

Отметим, что оба старта являются подготовительными к открытому чемпионату Франции Roland Garros.

# Теннис # Александра Саснович # Кристина Буча # Илья Ивашко # Григор Димитров # Фотофакт

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