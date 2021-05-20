«Витебск» и БАТЭ с победы стартовали в 10-м туре ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Двумя матчами стартовал 10-й тур чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой встрече дня «Ислочь» принимала «Витебск». Несмотря на равную игру, минимальную победу одержали «северяне». На 55-й минуте очередная контратака «витебчан» закончилась пасом с правого угла штрафной на Вандерсона. Бразилец воспользовался моментом и точным ударом отправил мяч в ворота. 1:0 – «Витебск» сильнее.

В другой встрече дня БАТЭ на «Борисов-Арене» принимал «Спутник». Футболисты из Речицы открыли счет на 7-й минуте. Отличился Игорь Ясинский. Положение догоняющей стороны подействовало на борисовчан отрезвляюще.