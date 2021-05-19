«Это одно из моих самых первых больших достижений». Фотовыставка НОК Беларуси продолжает путешествие по Минску

Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет продолжает знакомить с историей нашего спорта на Олимпиаде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выставка «Истории наших побед», посвященная 30-летию НОК Беларуси, появилась сразу в двух новых локациях.

Одна их них – крупный торговый центр на проспекте Победителей. Ежедневно его посещают 60 тысяч человек. На тематических стендах работы белорусских фотокорреспондентов, которые зафиксировали исторические мгновения нашего спорта, начиная с Олимпийских игр 1992 года. Среди первых посетителей выставки, сами герои снимков, которые не скрывают, что их любимые фото – с их собственными победами.

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ: Однозначно это пекинская Олимпиада, это одно из моих самые первых больших достижений. Олимпийские игры – это мечта всех мальчиков и девушек, которые начинают заниматься спортом, поэтому Олимпиада Пекина – это самое красивое, мне кажется, наполнение стенда. Я думаю, что это очень хороший урок, познавательный, потому что сделано очень красиво, информативно, и молодежи нужно напоминать, да и вообще – всем людям нужно освежать свою память именно спортивными достижениями.

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле:

Я считаю, что это очень хорошо, когда выставка со спортсменами проходит по всему Минску. Люди знакомятся или вспоминают, за кого они болели, спортсменов.

Также фотовыставку «История наших побед» можно увидеть в парке Победы. Экспозиция будет пополняться: планируется добавление фотографий белорусских атлетов на других турнирах, например, Европейских играх.