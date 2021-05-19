Прямой эфир

«Это одно из моих самых первых больших достижений». Фотовыставка НОК Беларуси продолжает путешествие по Минску

19 мая 2021 22:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет продолжает знакомить с историей нашего спорта на Олимпиаде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выставка «Истории наших побед», посвященная 30-летию НОК Беларуси, появилась сразу в двух новых локациях.

«Это одно из моих самых первых больших достижений». Фотовыставка НОК Беларуси продолжает путешествие по Минску-1

Одна их них – крупный торговый центр на проспекте Победителей. Ежедневно его посещают 60 тысяч человек. На тематических стендах работы белорусских фотокорреспондентов, которые зафиксировали исторические мгновения нашего спорта, начиная с Олимпийских игр 1992 года. Среди первых посетителей выставки, сами герои снимков, которые не скрывают, что их любимые фото – с их собственными победами.

«Это одно из моих самых первых больших достижений». Фотовыставка НОК Беларуси продолжает путешествие по Минску-4

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Однозначно это пекинская Олимпиада, это одно из моих самые первых больших достижений. Олимпийские игры – это мечта всех мальчиков и девушек, которые начинают заниматься спортом, поэтому Олимпиада Пекина – это самое красивое, мне кажется, наполнение стенда. Я думаю, что это очень хороший урок, познавательный, потому что сделано очень красиво, информативно, и молодежи нужно напоминать, да и вообще – всем людям нужно освежать свою память именно спортивными достижениями.

«Это одно из моих самых первых больших достижений». Фотовыставка НОК Беларуси продолжает путешествие по Минску-7

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле:
Я считаю, что это очень хорошо, когда выставка со спортсменами проходит по всему Минску. Люди знакомятся или вспоминают, за кого они болели, спортсменов.

Также фотовыставку «История наших побед» можно увидеть в парке Победы. Экспозиция будет пополняться: планируется добавление фотографий белорусских атлетов на других турнирах, например, Европейских играх.

# Белорусские спортсмены # Александр Богданович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Плавание. Виктор Стаселович на дистанции 100 метров на спине вошёл в топ-20 ЧЕ в Будапеште
19 мая 2021 22:39

Плавание. Виктор Стаселович на дистанции 100 метров на спине вошёл в топ-20 ЧЕ в Будапеште

«Это было неожиданно». Александр Богданович о должности председателя комиссии спортсменов НОК Беларуси
19 мая 2021 22:37

«Это было неожиданно». Александр Богданович о должности председателя комиссии спортсменов НОК Беларуси

Футбол. Молодёжная сборная Беларуси проведёт товарищеский матч с Литвой
19 мая 2021 21:53

Футбол. Молодёжная сборная Беларуси проведёт товарищеский матч с Литвой