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Александра Саснович проиграла колумбийке в 1/4 финала теннисного турнира в Белграде

21 мая 2021 19:41
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Новости Беларуси. Четвертьфинал. Таков итог выступления Александры Саснович на представительном турнире WTA 250 в Белграде. Непреодолимым барьером для белоруски стала колумбийка Мария Камила Осорио Серрано.

Александра Саснович проиграла колумбийке в 1/4 финала теннисного турнира в Белграде-1

Казалось бы, незначительная разница в рейтинге должна была означать серьезное соперничество. Однако жаркая битва наблюдалась только в первой партии. Увы, но в решающий момент лучше действовала южноамериканка – 6:4. Эта мини-виктория весьма впечатлила колумбийку. И во второй партии она заиграла более активно. Это сразу же отразилось на табло – 6:2. Саснович с турниром распрощалась.

# Теннис # Александра Саснович # Мария Камила Осорио Серрано # Фотофакт

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