Александра Саснович проиграла колумбийке в 1/4 финала теннисного турнира в Белграде

Казалось бы, незначительная разница в рейтинге должна была означать серьезное соперничество. Однако жаркая битва наблюдалась только в первой партии. Увы, но в решающий момент лучше действовала южноамериканка – 6:4. Эта мини-виктория весьма впечатлила колумбийку. И во второй партии она заиграла более активно. Это сразу же отразилось на табло – 6:2. Саснович с турниром распрощалась.