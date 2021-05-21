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«Пандемия влияет на всё». Как прошли финалы турнира по гандболу «Стремительный матч»

21 мая 2021 17:06
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Новости Беларуси. В Минске завершился финальный этап республиканских соревнований по гандболу «Стремительный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимали участие юноши и девушки 2007-2008 годов рождения.

«Пандемия влияет на всё». Как прошли финалы турнира по гандболу «Стремительный матч»-1

Всего в программе итогового дня было четыре поединка. Выяснение отношений за третье место у юношей завершилось минимальной победой ребят из Гродненской области. У барышень в матче за аналогичное место лучшими оказались спортсменки из могилевского региона.

Интригу главных наград у парней решали два минских коллектива. Сильнее в этой борьбе оказались гандболисты клуба «Минск-1». В женском финале золото оспаривали представительницы столицы и минского региона. Победу же праздновали именно «горожанки».

«Пандемия влияет на всё». Как прошли финалы турнира по гандболу «Стремительный матч»-4

Андрей Жигало, тренер команды Гродненской области:
Подготовка в этом году была немного смазанная с учетом того, что все-таки пандемия влияет на все. Но в основном с парнями пытались собрать двухдневные тренировки, где-то однодневные. Здесь играют сборные команды областей, и каждая команда привезла самых сильных ребят со своего региона, поэтому все игры были напряженными.

«Пандемия влияет на всё». Как прошли финалы турнира по гандболу «Стремительный матч»-7

Следует отметить, что, помимо медалей, все участники получили памятные призы от Президентского спортивного клуба.

# Гандбол # Андрей Жигало # Дмитрий Лукашенко # Фотофакт

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