«Пандемия влияет на всё». Как прошли финалы турнира по гандболу «Стремительный матч»

Новости Беларуси. В Минске завершился финальный этап республиканских соревнований по гандболу «Стремительный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимали участие юноши и девушки 2007-2008 годов рождения.

Всего в программе итогового дня было четыре поединка. Выяснение отношений за третье место у юношей завершилось минимальной победой ребят из Гродненской области. У барышень в матче за аналогичное место лучшими оказались спортсменки из могилевского региона.

Интригу главных наград у парней решали два минских коллектива. Сильнее в этой борьбе оказались гандболисты клуба «Минск-1». В женском финале золото оспаривали представительницы столицы и минского региона. Победу же праздновали именно «горожанки».