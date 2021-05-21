Гандбол. «Мешков Брест» уступил «Барселоне» и покинул Лигу чемпионов
Новости Беларуси. «Мешков Брест» покидает Лигу чемпионов. Подопечные Рауля Алонсо не смогли совладать с «Барселоной» в четвертьфинале турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для выхода в «Финал четырех» мешковцам нужно было обязательно обыгрывать хозяев площадки, причем с преимуществом в более чем четыре мяча.
Однако повторить равную игру, продемонстрированную в первом матче на прошлой неделе, к сожалению, не удалось. Уже к перерыву брестчане уступали восемь мячей, а по итогу завершили встречу со счетом 28:40.
Тем не менее выход в четвертьфинал для нашей команды – уже маленькая победа, ведь до этого клуб никогда не забирался в Лиге чемпионов так далеко.