Гандбол. «Мешков Брест» уступил «Барселоне» и покинул Лигу чемпионов

Новости Беларуси. «Мешков Брест» покидает Лигу чемпионов. Подопечные Рауля Алонсо не смогли совладать с «Барселоной» в четвертьфинале турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для выхода в «Финал четырех» мешковцам нужно было обязательно обыгрывать хозяев площадки, причем с преимуществом в более чем четыре мяча.

Однако повторить равную игру, продемонстрированную в первом матче на прошлой неделе, к сожалению, не удалось. Уже к перерыву брестчане уступали восемь мячей, а по итогу завершили встречу со счетом 28:40.