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Гандбол. «Мешков Брест» уступил «Барселоне» и покинул Лигу чемпионов

21 мая 2021 12:23
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Новости Беларуси. «Мешков Брест» покидает Лигу чемпионов. Подопечные Рауля Алонсо не смогли совладать с «Барселоной» в четвертьфинале турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для выхода в «Финал четырех» мешковцам нужно было обязательно обыгрывать хозяев площадки, причем с преимуществом в более чем четыре мяча.

Гандбол. «Мешков Брест» уступил «Барселоне» и покинул Лигу чемпионов-1

Однако повторить равную игру, продемонстрированную в первом матче на прошлой неделе, к сожалению, не удалось. Уже к перерыву брестчане уступали восемь мячей, а по итогу завершили встречу со счетом 28:40.

Гандбол. «Мешков Брест» уступил «Барселоне» и покинул Лигу чемпионов-4

Тем не менее выход в четвертьфинал для нашей команды – уже маленькая победа, ведь до этого клуб никогда не забирался в Лиге чемпионов так далеко.

# Гандбол # Рауль Алонсо # Фотофакт

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