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Александра Саснович проиграла бельгийке Элизе Мертенс на турнире в Люксембурге

17 сентября 2021 14:09
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Новости Беларуси. Александра Саснович не смогла выйти в 1/4 финала теннисного турнира в Люксембурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче второго круга она уступила 16-й ракетке мира, бельгийке Элизе Мертенс.   

Александра Саснович проиграла бельгийке Элизе Мертенс на турнире в Люксембурге-1

Взяв первый сет, Саснович не смогла удержать преимущество и проиграла оппонентке два раза подряд. Итоговый счет противостояния – 6:3, 2:6, 5:7. На старте турнира в напряженной борьбе наша теннисистка смогла одолеть соперницу из Украины в 1/16 финала.  

# Теннис # Александра Саснович # Элизе Мертенс # Фотофакт

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