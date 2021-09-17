Александра Саснович проиграла бельгийке Элизе Мертенс на турнире в Люксембурге

Новости Беларуси. Александра Саснович не смогла выйти в 1/4 финала теннисного турнира в Люксембурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче второго круга она уступила 16-й ракетке мира, бельгийке Элизе Мертенс.

Взяв первый сет, Саснович не смогла удержать преимущество и проиграла оппонентке два раза подряд. Итоговый счет противостояния – 6:3, 2:6, 5:7. На старте турнира в напряженной борьбе наша теннисистка смогла одолеть соперницу из Украины в 1/16 финала.