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Волейбол. «Минчанка» потерпела второе поражение на стадии Кубка России

16 сентября 2021 17:50
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» потерпела поражение во втором поединке групповой стадии Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Минчанка» потерпела второе поражение на стадии Кубка России-1

Наши девушки сошлись на паркете с командой Липецка, которые стоят на две позиции выше белорусок. Старт игры не удался, и «Минчанка» проиграла первый сет – 20:25. После подопечные Станислава Саликова смогли перетянуть одеяло на себя и восстановить равновесие в счете. Но это было единожды. Далее третья и четвертая партии остались за представительницами клуба «Липецк».

17 сентября белоруски поспорят с «Тулицей», а 18 – с «ЮЗГУ-Атомом».

# Волейбол # Станислав Саликов # Фотофакт

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