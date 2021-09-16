Волейбол. «Минчанка» потерпела второе поражение на стадии Кубка России

Наши девушки сошлись на паркете с командой Липецка, которые стоят на две позиции выше белорусок. Старт игры не удался, и «Минчанка» проиграла первый сет – 20:25. После подопечные Станислава Саликова смогли перетянуть одеяло на себя и восстановить равновесие в счете. Но это было единожды. Далее третья и четвертая партии остались за представительницами клуба «Липецк».

17 сентября белоруски поспорят с «Тулицей», а 18 – с «ЮЗГУ-Атомом».