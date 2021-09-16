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Современное пятиборье. Белорусы завоевали несколько медалей на юниорском чемпионате мира

16 сентября 2021 16:33
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Новости Беларуси. В Египте проходит юниорский чемпионат мира по современному пятиборью. Среди главных действующих лиц – спортсмены Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Современное пятиборье. Белорусы завоевали несколько медалей на юниорском чемпионате мира-1

Так, Мира Бурая взяла золото в категории атлетов до 17 лет. Иван Прытков и Анастасия Малашенок не знали равных в смешанной эстафете среди 19-леток. А Бурая, Александра Ляшенко и Елизавета Лавринович стали чемпионками в женской команде.

# Спортивные соревнования # Мира Бурая # Александра Ляшенко # Елизавета Лавринович

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