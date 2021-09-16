Современное пятиборье. Белорусы завоевали несколько медалей на юниорском чемпионате мира

Новости Беларуси. В Египте проходит юниорский чемпионат мира по современному пятиборью. Среди главных действующих лиц – спортсмены Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, Мира Бурая взяла золото в категории атлетов до 17 лет. Иван Прытков и Анастасия Малашенок не знали равных в смешанной эстафете среди 19-леток. А Бурая, Александра Ляшенко и Елизавета Лавринович стали чемпионками в женской команде.