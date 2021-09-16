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Прервали серию поражений. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли «Локомотив» в экстралиге

16 сентября 2021 18:34
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге уже традиционно играют по три матча. 16 сентября не стало исключением. Первыми стартовали соседи по турнирной таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Прервали серию поражений. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли «Локомотив» в экстралиге-1

В Молодечно местное «Динамо» встретилось с оршанским «Локомотивом». Хозяева последнее время не славились победами, но и «железнодорожники» викториями не хвастаются. Команда из Молодечно рьяно начала и уже на второй минуте отличился 15 номер – Крылович, после удвоил преимущество Каракулько. Второй период остался без голов. А после «динамовцы» разошлись не на шутку и под занавес игры вкатили соперникам дважды. Отличились Суворов и Сурков. Итог встречи – 4:0. «Динамо» прервало свою проигрышную серию.

Прервали серию поражений. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли «Локомотив» в экстралиге-3

Центральный матч дня проходит в Минске. В нем между собой играют лидеры турнирной таблицы. «Юность» забросила 17 шайб в шести играх, «Химик» пропустил всего четыре на таком же отрезке. «Шахтер» скрестил клюшки с «Витебском».

# Хоккей Беларуси # Александр Суворов

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