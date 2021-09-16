Прервали серию поражений. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли «Локомотив» в экстралиге

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге уже традиционно играют по три матча. 16 сентября не стало исключением. Первыми стартовали соседи по турнирной таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Молодечно местное «Динамо» встретилось с оршанским «Локомотивом». Хозяева последнее время не славились победами, но и «железнодорожники» викториями не хвастаются. Команда из Молодечно рьяно начала и уже на второй минуте отличился 15 номер – Крылович, после удвоил преимущество Каракулько. Второй период остался без голов. А после «динамовцы» разошлись не на шутку и под занавес игры вкатили соперникам дважды. Отличились Суворов и Сурков. Итог встречи – 4:0. «Динамо» прервало свою проигрышную серию.