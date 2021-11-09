Александра Саснович покинула теннисный турнир в Линце. Итоги игр белорусов 9 ноября

Новости Беларуси. Австрия и Швеция – мировые площадки споров теннисистов. Наши мужчины предпочли страну гор и лесов, а девушки отправились на родину Моцарта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

85-й номер мирового рейтинга Александра Саснович вела борьбу за четвертьфинал турнира в Линце, призовой фонд более 200 тысяч долларов. Ее соперница – небезызвестная румынка, 22-я позиция в табеле о рангах Симона Халеп была сильнее в двухсетовой дуэли – 5:7, 3:6. Таким образом, Александра покидает турнир.

Параллельно в парном разряде белоруска Лидия Морозова вместе с россиянкой Ириной Хромачевой скрестили ракетки с немецко-чешской парой Юлией Вахачик и Ренатой Ворачовой. На кону было место в полуфинале. Морозова и Хромачева одержали верх – 6:3, 6:4.