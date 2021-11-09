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Александра Саснович покинула теннисный турнир в Линце. Итоги игр белорусов 9 ноября

09 ноября 2021 21:59
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Новости Беларуси. Австрия и Швеция – мировые площадки споров теннисистов. Наши мужчины предпочли страну гор и лесов, а девушки отправились на родину Моцарта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Александра Саснович покинула теннисный турнир в Линце. Итоги игр белорусов 9 ноября-1

85-й номер мирового рейтинга Александра Саснович вела борьбу за четвертьфинал турнира в Линце, призовой фонд более 200 тысяч долларов. Ее соперница – небезызвестная румынка, 22-я позиция в табеле о рангах Симона Халеп была сильнее в двухсетовой дуэли – 5:7, 3:6. Таким образом, Александра покидает турнир.  

Александра Саснович покинула теннисный турнир в Линце. Итоги игр белорусов 9 ноября-4

Параллельно в парном разряде белоруска Лидия Морозова вместе с россиянкой Ириной Хромачевой скрестили ракетки с немецко-чешской парой Юлией Вахачик и Ренатой Ворачовой. На кону было место в полуфинале. Морозова и Хромачева одержали верх – 6:3, 6:4.  

Александра Саснович покинула теннисный турнир в Линце. Итоги игр белорусов 9 ноября-7

А вот в Стокгольме призовой фонд почти в три раза выше. Наш Егор Герасимов, 113-я ракетка мира, в 1/16 финала одиночного разряда стартует 9 ноября поздно вечером игрой против американца Тейлора Фритца – 23-я строчка ATP.  

# Теннис # Александра Саснович # Симона Халеп # Лидия Морозова # Ирина Хромачева # Юлия Вахачик # Рената Ворачова # Егор Герасимов # Тейлор Фритц # Фотофакт

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