На зимних Олимпийских играх в Пекине выступят четыре белорусских лыжника

Новости Беларуси. Белорусская команда по лыжным гонкам получила четыре лицензии на участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. Эту информацию НОК Беларуси подтвердили в оргкомитете предстоящих стартов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Пекин в 2022 году в составе белорусской команды отправятся два лыжника и две лыжницы. Квоты распределились согласно рейтингу Международной федерации лыжного спорта.