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На зимних Олимпийских играх в Пекине выступят четыре белорусских лыжника

09 ноября 2021 21:42
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Новости Беларуси. Белорусская команда по лыжным гонкам получила четыре лицензии на участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. Эту информацию НОК Беларуси подтвердили в оргкомитете предстоящих стартов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

На зимних Олимпийских играх в Пекине выступят четыре белорусских лыжника-1

В Пекин в 2022 году в составе белорусской команды отправятся два лыжника и две лыжницы. Квоты распределились согласно рейтингу Международной федерации лыжного спорта.  

На зимних Олимпийских играх в Пекине выступят четыре белорусских лыжника-4

Всего в лыжных гонках на китайской Олимпиаде примут участие 296 спортсменов – 148 мужчин и 148 женщин. Наибольшее количество лицензий в лыжных гонках получили представители России, Норвегии и Швеции – по 16.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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