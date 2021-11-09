Алексей Алфёров о серебре на ЧМ по боксу: судьи решили, что американец был лучше, я так не считаю

Новости Беларуси. Белорусские боксеры, которые впервые за 18 лет завоевали две медали чемпионата мира, вернулись на родину, в Гродно. Для них организовали теплый прием в купаловском вузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Серебро и бронзу в копилку белорусской сборной принесли Алексей Алферов и Евгений Кармильчик – студенты третьего курса факультета физической культуры Гродненского университета.

Спортсмены с раннего возраста увлечены боксом. Евгений – гродненец, пошел по стопам отца и брата – они занимаются борьбой. Алексей родом из Кореличей. В своей семье в плане большого спорта он первопроходец. Кстати, для него выступление на чемпионате мира было дебютом, где боксер сразу заявил о себе – в финальном бою в двух первых раундах с американцем белорус имел преимущество, но в третьем упустил свое золото и стал серебряным призером. Ошибки обещает учесть в следующий раз.

Алексей Алферов, серебряный призер чемпионата мира по боксу:

Приехал с настроением хорошим, потому что встречали родные, близкие, из федерации, из Министерства спорта и туризма встречали. Но в тот момент, когда подняли руку американцу, был очень опустошен и расстроен. Судьи решили, что он был лучше, я так не считаю.

Специалисты уже называют выступление молодых людей громким достижением белорусского бокса за последние 18 лет. А спортсмены не намерены останавливаться на достигнутом и готовятся к Олимпийским играм, а значит, главные победы у них еще впереди.