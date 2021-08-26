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Александра Саснович не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Кливленде

26 августа 2021 18:32
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Новости Беларуси. Александра Саснович не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Кливленде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска завершила борьбу на стадии 1/4 финала. Дальше нашу спортсменку не пустила румынка Ирина Бегу.

Александра Саснович не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Кливленде-1

В первом сете Саснович действовала не лучшим образом и отдала отрезок практически без борьбы – 2:6. А вот во втором соперничество уже было. Наша теннисистка прибавила в движении, действовала более активно, и это до поры до времени приносило свои плоды. Но на весь матч белоруски не хватило. В нужный момент Бегу сосредоточилась и сумела сделать брейк. Финальный счет – 6:4.

# Теннис # Александра Саснович # Ирина Бегу # Фотофакт

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