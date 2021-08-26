Александра Саснович не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Кливленде

В первом сете Саснович действовала не лучшим образом и отдала отрезок практически без борьбы – 2:6. А вот во втором соперничество уже было. Наша теннисистка прибавила в движении, действовала более активно, и это до поры до времени приносило свои плоды. Но на весь матч белоруски не хватило. В нужный момент Бегу сосредоточилась и сумела сделать брейк. Финальный счет – 6:4.