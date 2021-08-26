Хоккеисты Беларуси проиграли команде Польши на старте квалификации к Олимпиаде-2022 в Пекине

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею неудачно начала квалификационный турнир к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею неудачно начала квалификационный турнир к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команда в дебютном противостоянии минимально уступила хоккеистам Польши. При этом большую часть времени инициативой владели именно подопечные Крэйга Вудкрофта. Они не раз были близки к тому, чтобы открыть счет, но шайба упорно не желала оказываться в сетке ворот.
Белорусы перебросали оппонента, больше атаковали, но реальных дивидендов это не принесло. Единственный гол случился за пять минут до финальной сирены. Шайбу оформил Коморски.
Шанс реабилитироваться предоставится 27 августа. Играем с австрийцами.