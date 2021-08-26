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Хоккеисты Беларуси проиграли команде Польши на старте квалификации к Олимпиаде-2022 в Пекине

26 августа 2021 18:12
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею неудачно начала квалификационный турнир к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты Беларуси проиграли команде Польши на старте квалификации к Олимпиаде-2022 в Пекине-1

Команда в дебютном противостоянии минимально уступила хоккеистам Польши. При этом большую часть времени инициативой владели именно подопечные Крэйга Вудкрофта. Они не раз были близки к тому, чтобы открыть счет, но шайба упорно не желала оказываться в сетке ворот.

Хоккеисты Беларуси проиграли команде Польши на старте квалификации к Олимпиаде-2022 в Пекине-4

Белорусы перебросали оппонента, больше атаковали, но реальных дивидендов это не принесло. Единственный гол случился за пять минут до финальной сирены. Шайбу оформил Коморски.

Шанс реабилитироваться предоставится 27 августа. Играем с австрийцами.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Филип Коморски # Фотофакт

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