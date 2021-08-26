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Волейбол. Мужская сборная Беларуси обыграла «Югра-Самотлор» на турнире в Петербурге

26 августа 2021 18:15
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Новости Беларуси. Второй матч и вторая победа. Мужская сборная Беларуси по волейболу продолжает победное шествие по «Мемориалу Платонова». Турнир проходит в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Старт подготовительный перед финальной стадией чемпионата Европы.

Волейбол. Мужская сборная Беларуси обыграла «Югра-Самотлор» на турнире в Петербурге-1

Наши волейболисты с трудом, но были сильнее представителей «Югры-Самотлора» – 3:2. В дебютной дуэли мы легко прошли питерский «Зенит» – а если точнее, то его дублеров – 3:0. Таким образом белорусы обеспечили себе участие в полуфинале, который запланирован на пятницу, 27 августа. А медальные разборки пройдут в субботу.

# Волейбол # Фотофакт

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