«Само по себе присутствие там говорит об определённом уровне». Призёр Олимпиады-80 о выступлении белорусских лучников в Токио

Новости Беларуси. В Бресте проходит 41-й международный турнир по стрельбе из лука имени первого космонавта Беларуси Петра Климука. В соревнованиях участвуют больше сотни спортсменов из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукодром в Бресте сегодня крупнейший в стране, а домашний турнир – один из немногих международных стартов в расписании лучников. Рязанская область, Санкт-Петербург и Якутия, а еще участники из всех регионов Беларуси. За медали здесь борются в командном и индивидуальном зачетах.

Айсен Матвеев, участник турнира (Россия):

Организация очень хорошо идет. На линии стрельбы есть кирпичная укладка, что очень хорошо влияет на стабильность стойки. В личном зачете в квалификации я иду первый. Соревновательный дух спортсменов Беларуси и России еще не остыл после прошедшей Олимпиады в Токио. Белорусские лучники впервые выступали в составе команды. Четвертое место – уверенная заявка на медали нашей страны в будущем.

Борис Исаченко, главный судья турнира:

В этот раз команда была и она выступила достойно. Потому что четвертое место – я понимаю, что деревянная – тем не менее это медаль. Всего на сегодня по нашим правилам соревнований на Олимпийские игры допускаются 12 команд в мире. Само по себе присутствие там говорит об определенном уровне. Ну, а занятое место говорит о том, что есть перспективы.

Карина Козловская, участница турнира, мастер спорта международного класса (Беларусь):

Это просто колоссальнейший опыт. У меня ни одни соревнования не приносили столько информации, сколько буквально неделя, что мы стреляли. Очень много чего хочется попробовать, в принципе, я сейчас и пробую, меняю что-то, даже систему тренировок. Пробую новое, потому что действительно я желаю каждому спортсмену побывать на Олимпийских играх и понять, что это такое.