Александра Саснович не пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Новости Беларуси. Александра Саснович, 47-я в мировом рейтинге, не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Преградой, которую не преодолела наша теннисистка, стала Мартина Тревизан, 59-я в табеле о рангах. Ей наша землячка уступила 6:7, 5:7.

В первом сете на площадке шла равная борьба, лишь на тай-брейке удачливее оказалась итальянка. Победу во втором и, как результат, во всей встрече снова праздновала Мартина. Если взглянуть на статистику, то исход игры предопределили пять двойных ошибок у Саснович. К слову, соперница ошиблась лишь дважды. Таким образом, на «Ролан Гаррос» не осталось представителей Беларуси. Турнир завершится 5 июня.