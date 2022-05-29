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Сначала взяли бронзу, а затем пополнили копилку золотом. Как выступили белорусские велогонщики в России?

29 мая 2022 17:27
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Самые интересные спортивные новости за неделю, которые заставили нас обратить на себя внимание.

В программе «Неделя» на СТВ Юлия Силипицкая и рубрика «Спорттаймер».

Сначала взяли бронзу, а затем пополнили копилку золотом. Как выступили белорусские велогонщики в России?-1

Юлия Силипицкая, СТВ:
Российские турниры покоряют и наши велогонщики. В стартовый день в Санкт-Петербурге белоруски отличились в пасьюте – серебро. Имена медалистов: Анастасия Киптикова, Таисия Носкович, Каролина Савенко, Анна Терех.

Сначала взяли бронзу, а затем пополнили копилку золотом. Как выступили белорусские велогонщики в России?-4

Чуть скромнее: бронзу взяли юниорки. Хотя после пополнили свою копилку золотом. Исполнительница – Алина Короткина. Также в реестре белорусов бронза у Королька в омниуме. У женщин отличилась Терех – серебро.

# Велоспорт # Юлия Силипицкая # Анастасия Киптикова # Таисия Носкович # Каролина Савенко # Анна Терех # Алина Короткина # Евгений Королек # Фотофакт

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