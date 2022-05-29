Сначала взяли бронзу, а затем пополнили копилку золотом. Как выступили белорусские велогонщики в России?

Самые интересные спортивные новости за неделю, которые заставили нас обратить на себя внимание.
В программе «Неделя» на СТВ Юлия Силипицкая и рубрика «Спорттаймер».
Самые интересные спортивные новости за неделю, которые заставили нас обратить на себя внимание.
В программе «Неделя» на СТВ Юлия Силипицкая и рубрика «Спорттаймер».
Юлия Силипицкая, СТВ:
Российские турниры покоряют и наши велогонщики. В стартовый день в Санкт-Петербурге белоруски отличились в пасьюте – серебро. Имена медалистов: Анастасия Киптикова, Таисия Носкович, Каролина Савенко, Анна Терех.
Чуть скромнее: бронзу взяли юниорки. Хотя после пополнили свою копилку золотом. Исполнительница – Алина Короткина. Также в реестре белорусов бронза у Королька в омниуме. У женщин отличилась Терех – серебро.