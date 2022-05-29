Что посоветовал белорусскому футболу Эдуард Малофеев?

В программе «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер».

Юлия Силипицкая, СТВ:

Сегодня отношение к белорусскому футболу неоднозначно. Чемпионат не бьет рекорды по посещаемости зрителей, а игровая картинка не может конкурировать с еврофутбольной. Как быть и что делать? Специалисты уже не задают вопросов, они погружены в реале и работают над ситуацией не покладая рук, изредка оборачиваясь на историю. А в летописи белорусского футбола достаточно ярких побед. Да и личностей. Пожалуй, метром отечественного футбола является Эдуард Малофеев. Противоречивый, одиозный, с харизмой и всегда со знанием дела. Специалист 2 июня празднует юбилей – 80 лет. «Спорттаймер» решил не дожидаться грандиозного празднования и пригласил Эдуарда Васильевича в студию. Считает ли себя Малофеев звездой и какими конкретно победами гордится, узнали мы.

Юлия Силипицкая:

Вы ощущаете, что вы звездный человек, что вы герой своего времени и герой нашего времени?

Эдуард Малофеев, заслуженный тренер СССР и БССР:

Да нет. Самое главное мне папа что внушал… Вот мы ловим рыбу, мне нужно на веслах, тяжело, здесь мозоли, я гребу. «Эдя, давай». Я говорю: «Папа, тяжело», – «Эдя, а кушать хочешь?» Как только начинает человек ходить, Господь дает ему в руки посох в виде идеала. И с тех пор человек стремится к самым наивысшим результатам. И я всегда брал в команду не того, кто просто играет хорошо. Сначала брал его посмотреть на две недели, на три, как он чувствует, есть ли у него чувство зазнайства, есть ли у него черта, которая вдруг не подойдет. Юлия Силипицкая:

Черта какая может не подойти? Эдуард Малофеев:

Самолюбивый. Юлия Силипицкая:

То есть такие не подходят? Эдуард Малофеев:

Трудно, я вам хочу сказать. Сколько я живу, я встречал очень много людей, которые действительно героями были в жизни. Но это люди, которые действительно любили труд и умели трудиться. Вот они герои. И никто больше. «Перед кем мы всегда в долгу? Перед нашими любимыми, дорогими болельщиками»

Юлия Силипицкая:

Но вы же трудились! Эдуард Малофеев:

Конечно, это эликсир сердечный, когда вот так говорят. Мне скоро 80 будет… Юлия Силипицкая:

Отлично выглядите. Особенно дорожите какой победой? Эдуард Малофеев:

Когда я закончил высшую школу тренеров, когда я пошел в «Брест». «Брест» сделал какой. Зрителей валило, не хватало мест. Были у меня и трудности жизненные, когда враги преследовали меня. Я пошел, опустился в коллектив физкультуры, в любительский футбол. И что же вы думаете? Я стал чемпионом России среди любительских команд. Я вывел из КФК во вторую лигу российского футбола «Псков». «Псков», вы понимаете. И так же стали полны зрителей, тоже стояли все кругом. Вот что самое для меня было главное. Перед кем мы всегда в долгу? Перед нашими любимыми, дорогими болельщиками. Я почему сегодня пришел? Да потому что мы молоды душой, и в этом суть. И пусть порой бывает очень трудно, и годы юности назад нам не вернуть, но в этой жизни все еще возможно! Понимаете? Поэтому и прихожу, думаю, что сумею помочь. Разве не успех был, когда я пошел, принял четыре очка? Тогда два очка за выигрыш давали. Два проигрыша у олимпийской сборной. Я взялся за это дело. И я вывел на Олимпийские игры. Только тогда мы не поехали в Америку. Стали французы тогда олимпийскими чемпионами. А мы их дважды обыгрывали. «Вот сейчас мы взяли новую формулу подготовки. Я посмотрел. А чего там нового?»

Юлия Силипицкая:

В чем секрет успеха? Я касательно футбола. Эдуард Малофеев:

Конечно, в главном режиссере. В тренере все дело. А успех заключается, конечно же, и в знаниях. И мама с папой. Моя задача в этом отношении плохо мною выполняется. И никак не подлезешь. Не могу сейчас полностью сделать таким образом, чтобы послушали. Мы мало говорим о футболе. Надо о футболе говорить. Вот сейчас мы взяли новую формулу подготовки. Я посмотрел. А чего там нового? Только единственное, это считается голландская система. Какая она голландская, когда там все из теории физвоспитания? Вот сейчас и идут все в тактику – два, три. Там где один-один, там два процента, которые решают. Все 90 % – это физическая подготовка. «Нам нужно, чтобы был совокупно скоростной футбол, работоспособный, чтобы он становился более божественным» Юлия Силипицкая:

Чемпионат Беларуси сегодня смотрите?