Что посоветовал белорусскому футболу Эдуард Малофеев?

В программе «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер».
В программе «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер».
Юлия Силипицкая, СТВ:
Сегодня отношение к белорусскому футболу неоднозначно. Чемпионат не бьет рекорды по посещаемости зрителей, а игровая картинка не может конкурировать с еврофутбольной. Как быть и что делать? Специалисты уже не задают вопросов, они погружены в реале и работают над ситуацией не покладая рук, изредка оборачиваясь на историю. А в летописи белорусского футбола достаточно ярких побед. Да и личностей.
Пожалуй, метром отечественного футбола является Эдуард Малофеев. Противоречивый, одиозный, с харизмой и всегда со знанием дела. Специалист 2 июня празднует юбилей – 80 лет. «Спорттаймер» решил не дожидаться грандиозного празднования и пригласил Эдуарда Васильевича в студию.
Считает ли себя Малофеев звездой и какими конкретно победами гордится, узнали мы.
Юлия Силипицкая:
Вы ощущаете, что вы звездный человек, что вы герой своего времени и герой нашего времени?
Эдуард Малофеев, заслуженный тренер СССР и БССР:
Да нет. Самое главное мне папа что внушал… Вот мы ловим рыбу, мне нужно на веслах, тяжело, здесь мозоли, я гребу. «Эдя, давай». Я говорю: «Папа, тяжело», – «Эдя, а кушать хочешь?» Как только начинает человек ходить, Господь дает ему в руки посох в виде идеала. И с тех пор человек стремится к самым наивысшим результатам. И я всегда брал в команду не того, кто просто играет хорошо. Сначала брал его посмотреть на две недели, на три, как он чувствует, есть ли у него чувство зазнайства, есть ли у него черта, которая вдруг не подойдет.
Юлия Силипицкая:
Черта какая может не подойти?
Эдуард Малофеев:
Самолюбивый.
Юлия Силипицкая:
То есть такие не подходят?
Эдуард Малофеев:
Трудно, я вам хочу сказать. Сколько я живу, я встречал очень много людей, которые действительно героями были в жизни. Но это люди, которые действительно любили труд и умели трудиться. Вот они герои. И никто больше.
Юлия Силипицкая:
Но вы же трудились!
Эдуард Малофеев:
Конечно, это эликсир сердечный, когда вот так говорят. Мне скоро 80 будет…
Юлия Силипицкая:
Отлично выглядите. Особенно дорожите какой победой?
Эдуард Малофеев:
Когда я закончил высшую школу тренеров, когда я пошел в «Брест». «Брест» сделал какой. Зрителей валило, не хватало мест. Были у меня и трудности жизненные, когда враги преследовали меня. Я пошел, опустился в коллектив физкультуры, в любительский футбол. И что же вы думаете? Я стал чемпионом России среди любительских команд. Я вывел из КФК во вторую лигу российского футбола «Псков». «Псков», вы понимаете. И так же стали полны зрителей, тоже стояли все кругом. Вот что самое для меня было главное. Перед кем мы всегда в долгу? Перед нашими любимыми, дорогими болельщиками. Я почему сегодня пришел? Да потому что мы молоды душой, и в этом суть. И пусть порой бывает очень трудно, и годы юности назад нам не вернуть, но в этой жизни все еще возможно! Понимаете? Поэтому и прихожу, думаю, что сумею помочь. Разве не успех был, когда я пошел, принял четыре очка? Тогда два очка за выигрыш давали. Два проигрыша у олимпийской сборной. Я взялся за это дело. И я вывел на Олимпийские игры. Только тогда мы не поехали в Америку. Стали французы тогда олимпийскими чемпионами. А мы их дважды обыгрывали.
Юлия Силипицкая:
В чем секрет успеха? Я касательно футбола.
Эдуард Малофеев:
Конечно, в главном режиссере. В тренере все дело. А успех заключается, конечно же, и в знаниях. И мама с папой. Моя задача в этом отношении плохо мною выполняется. И никак не подлезешь. Не могу сейчас полностью сделать таким образом, чтобы послушали. Мы мало говорим о футболе. Надо о футболе говорить. Вот сейчас мы взяли новую формулу подготовки. Я посмотрел. А чего там нового? Только единственное, это считается голландская система. Какая она голландская, когда там все из теории физвоспитания? Вот сейчас и идут все в тактику – два, три. Там где один-один, там два процента, которые решают. Все 90 % – это физическая подготовка.
Юлия Силипицкая:
Чемпионат Беларуси сегодня смотрите?
Эдуард Малофеев:
Чемпионат, конечно, смотрю. Посмотрите на трибуны. Видите. Можно ссылаться, что сейчас телевидение, другое, третье и так далее. Но если бы футбол был острокомбинационный... Как я часто употребляю, люблю футбол красивый, славный, чтоб были в нем и пыл, и страсть, чтоб наш болельщик, друг наш главный, к своей команде не остыл. Нам нужно, чтобы был совокупно скоростной футбол, работоспособный, чтобы он становился более божественным. Футбол надо улучшать.
Юлия Силипицкая:
О чем мечтаете?
Эдуард Малофеев:
Мне очень хочется помочь молодому поколению. Когда было открытие стадиона «Динамо-Юни», присутствовал Александр Григорьевич Лукашенко. Он подошел, когда говорил. Говорит: нам нужен малофеевский футбол. Все у меня есть. У меня есть разработки, я тренерские пособия разработал. Там все – пожалуйста. Я гарантирую, если работать именно таким образом, результат будет обязательно.