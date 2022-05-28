«Все проверяют свои возможности». Спартакиаду для работников спорта провели в Минске

Новости Беларуси. В Минске состоялась республиканская спартакиада для работников спортивной сферы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На арене минского Национального олимпийского стадиона «Динамо» собралось огромное количество представителей профильных Министерству организаций из всех регионов Беларуси.

Состязались и сдавали нормативы спортсмены и функционеры всех возрастов и уровней мастерства. Кто-то выступал, чтобы получить дополнительную соревновательную практику, а некоторые решили просто проверить свои силы. Победа не стояла здесь во главе угла. Основная задача организаторов – сплотить людей, которые работают на благо белорусского спорта.

Петр Ворон , начальник отдела физической культуры М инистерства спорта и туризма Б еларуси: Во-первых, это показать пример всем остальным отраслям народного хозяйства, что спортсмены, функционеры, любители сегодня здесь сдают нормативы ГТО. Все проверяют свои возможности. Кто-то, бывший спортсмен, смотрит, на что он готов на сегодняшний момент. У нас более 30 организаций подчиненных. Здесь, на этом празднике, они могут встретиться и пообщаться в том числе.

Дарья Купец, участница спартакиады:

Впервые участвую в таком мероприятии. Очень положительные эмоции, очень много людей. Очень хорошая атмосфера: доброжелательная, спортивная. Все в хорошем настроении пребывают.

В завершение мероприятия были подведены итоги и определены участники, показавшие лучшие результаты. Они были отмечены памятными медалями.