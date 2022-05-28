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«Все проверяют свои возможности». Спартакиаду для работников спорта провели в Минске

28 мая 2022 20:19
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Новости Беларуси. В Минске состоялась республиканская спартакиада для работников спортивной сферы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На арене минского Национального олимпийского стадиона «Динамо» собралось огромное количество представителей профильных Министерству организаций из всех регионов Беларуси.

«Все проверяют свои возможности». Спартакиаду для работников спорта провели в Минске-1

Состязались и сдавали нормативы спортсмены и функционеры всех возрастов и уровней мастерства. Кто-то выступал, чтобы получить дополнительную соревновательную практику, а некоторые решили просто проверить свои силы. Победа не стояла здесь во главе угла. Основная задача организаторов – сплотить людей, которые работают на благо белорусского спорта.

«Все проверяют свои возможности». Спартакиаду для работников спорта провели в Минске-4

Петр Ворон, начальник отдела физической культуры Министерства спорта и туризма Беларуси:
Во-первых, это показать пример всем остальным отраслям народного хозяйства, что спортсмены, функционеры, любители сегодня здесь сдают нормативы ГТО. Все проверяют свои возможности. Кто-то, бывший спортсмен, смотрит, на что он готов на сегодняшний момент. У нас более 30 организаций подчиненных. Здесь, на этом празднике, они могут встретиться и пообщаться в том числе.

«Все проверяют свои возможности». Спартакиаду для работников спорта провели в Минске-7

Дарья Купец, участница спартакиады:
Впервые участвую в таком мероприятии. Очень положительные эмоции, очень много людей. Очень хорошая атмосфера: доброжелательная, спортивная. Все в хорошем настроении пребывают.

В завершение мероприятия были подведены итоги и определены участники, показавшие лучшие результаты. Они были отмечены памятными медалями.

# Спортивные соревнования # Ворон Петр # Дарья Купец # Фотофакт

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