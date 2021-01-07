Александра Саснович и Арина Соболенко с побед стартовали на турнире WTA в Абу-Даби

Новости Беларуси. В Абу-Даби начался первый в новом сезоне турнир Женской теннисной ассоциации. На арабских кортах удачно стартовали две представительницы Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, посеянная под четвертым номером Арина Соболенко в первом круге оказалась сильнее словенки Полоны Херцог. В стартовой партии девушки доигрались до тай-брейка, на котором удача была на стороне белоруски. А вот второй сет Арина завершила в свою пользу куда быстрее. В итоге 7:6, 6:2. На стадии 1/16 финала Соболенко сразится с австралийкой Айлой Томлянович.

Также барьер стартового раунда преодолела и Александра Саснович. В своем матче белоруска также в двух партиях одолела представительницу Венгрии Анну Бондарь, причем сделала это еще более уверенно – 6:2, 6:3.